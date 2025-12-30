避免踩雷！申請115年度租金補貼，確認合法建物把握3要點。示意圖。(資料照，記者徐義平攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為減輕民眾租屋經濟負擔，中央推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，吸引不少租屋族申請。不過，苗栗縣政府工商發展處統整，引起鄉親詢問度最高的問題為「承租的租賃住宅是否為合法建物」，不少民眾反映「明明有門牌，為什麼卻不是合法建物？」苗縣府工商發展處處長詹彩蘋先指出，關於門牌疑義，「門牌編訂僅作為地址識別用途，並不代表建築物即為合法建築」，即指建物設有門牌但不代表屬合法建物。

詹彩蘋提醒，民眾欲查詢建物是否完成登記，可透過3要點；首先為至「全國地政電子謄本系統」查詢建物登記資料(須支付規費取得電子謄本)；第2點則利用內政部提供之公開資訊「地籍圖資網路便民服務系統」，只要輸入門牌地址，查詢結果中若有顯示「建號」，即表示為已登記建物，若未顯示建號，則屬未登記建物；第3點可直接向出租人詢問是否持有「建物所有權狀」，該文件相當於房屋的身分證，代表不動產已完成地政登記。

苗縣府工商發展處強調，承租合法建物不僅是申請中央租金補貼的必要條件，更直接關係到承租人自身的居住安全與權益保障。

