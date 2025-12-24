避免遊客網填入國登記表遭騙 移民署製明信片宣導

（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）為避免不知情外籍旅客填寫入國登記表遭假網站誘導收費，移民署國境事務大隊特製印有可連結官網QR CODE的3款明信片，透過航空公司在外站登機前，及抵台各機場港口發放。

國境事務大隊今天發布新聞稿表示，移民署自10月1日起全面推動外國人來台網路填報入國登記表（TWAC），不但完全免付費且可於抵達台灣前3日內完成網路填寫。

國境事務大隊說，為了讓新措施訊息普及所有外籍旅客，除透過媒體、相關機關網頁及航空（船）公司等協助推廣，因應即將到來的耶誕節及新年，特別設計3款明信片，上頭除印有代表台灣意象的台北101、自由廣場、珍珠奶茶及國花梅花等圖案，並有連結官方網頁的QR CODE。

國境事務大隊將利用耶誕節和新年節日，於旅客接受查驗時發送給外籍旅客；另外3大國籍航空公司也將協助轉送外站，並發送給即將登機來台的外籍旅客。

移民署提醒旅客，網路填報TWAC完全免費，且來台前3日內就可至移民署官網點選填寫，若以關鍵字搜尋請確認正確網址，如有收費就不是官方網站，提醒旅客提高警覺。（編輯：林恕暉）1141224