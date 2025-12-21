避免遭冒名報關 預先委任明年3月全面實施

關務署表示，海關未來全面實施預先委任後，民眾必須先行於實名認證APP確認，貨物才得以進行通關程序，可避免冒名情形再度發生，並呼籲民眾上網購買跨境商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息。

為防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹，海關自一一○年起分階段推動進口快遞貨物預先委任，截至本（一一四）年十一月三十日止，已有超過三百萬民眾加入預先委任；預先委任占簡易申報單比率超過八成，關務署規劃自明（一一五）年三月一日起全面實施預先委任。

廣告 廣告

所謂預先委任，係指民眾網購境外貨物後，利用「EZ WAY 易利委」APP（實名認證APP）先行確認報關業者推播資料與實際購買貨物相符後，海關始受理報關，若未確認相符，貨物即不得報關進口。

關務署強調，過去偶有貨物通關後，民眾才得知個資遭盜用報關進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹，導致後續受到行政或刑事調查。因此民眾上網購買跨境商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息，若與民眾購買貨物相符，須即時回復確認委任，以利貨物順暢通關；若資料不符，應點選申報不符，以確保自身權益。

另請民眾切勿將個人註冊資料、證件或手機門號出借他人使用，否則恐將承擔違法進口責任。