避免隨機殺人案傷害擴大 北市藍綠議員齊呼籲發細胞簡訊

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北車站、中山商圈昨(19日)發生隨機殺人事件，各界檢討預防機制，台北市藍綠議員均提出，災害發生第一時間，政府應該透過細胞簡訊通知周邊民眾。

民進黨議員洪健益指出，此事件造成嚴重傷亡，令人震驚且痛心，任何形式的暴力行為，都必須被嚴正譴責。

他也指出，週一將於議會發起提案連署，要求市府針對「重大治安事件」建立即時「細胞簡訊」通報機制，一旦案件發生，第一時間向案發地點周邊民眾發送警示訊息，提高警戒、避免接近危險區域，以科技手段降低傷亡風險。

目前警方已加強捷運與公共場所維安部署，市府也承諾提高見警率、穩定民心，並防範模仿犯出現的風險，但這只是第一步。後續應該全面檢討人潮密集處安全防護，危機通報流程是否足夠即時、清楚，涉及社會安全網相關局處是否能橫向通報、主動介入。

國民黨議員楊植斗也表示，重大治安事件就好比就像地震難以預測，昨夜的慘案也像黑天鵝，事前無人能掌握，但災害發生的第一時間，尤其兇嫌還沒抓獲的時候，應該要用細胞簡訊，趕緊通知周邊的民眾小心可疑人士，並迅速遠離案發現場，這種技術並不難，但能有效警告民眾提高防災意識，希望中央及地方政府能採納辦理。

