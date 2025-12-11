避免飛官大G昏迷失事 空軍F-16加裝防撞地系統2028才完成

8日空軍1架由台東志航空軍基地起飛的F-16AM型單座戰機，機上飛官發生大G昏迷意外，幸好及時甦醒平安降落，引起外界關切。空軍對此表示，現役F-16AM/BM型戰機2024年開始加裝自動防撞地系統（Auto GCAS），全部要到2028年才能完成。退將張延廷則提醒，Auto GCAS系統攸關飛行安全，既然要做就不要拖。

空軍第4聯隊的F-16AM戰機。(圖/國防部)

針對志航空軍基地F-16AM型戰機飛行員的大G昏迷意外，空軍督察長江義誠少將在10日國防部例行記者會上回應，空軍已於2020年將自動防撞系統納入F-16A/B型戰機升級計畫的項目，並於2024年開始執行F-16AM/BM型機隊的加裝工程，全案納入「鳳展計畫」期程內，將於2028年結案。至於空軍新採購的66架F-16C/D Block70型戰機，原本就已配備Auto GCAS系統，沒有追加安裝問題。

江義誠指出，空軍現役F-16AM/BM Block20型戰機的飛控軟體、飛控電腦，與美軍戰機的現役系統不同，因此要換裝混合式飛控電腦，整個硬體結構、構型都要改變，飛控軟體也要從目前的類比式更換為數位式。美軍去年已協助完成系統的整合與驗證，後續將由美方提供新型電腦，由我方自行更換。

空軍參謀長江義誠。(圖/國防部)

據「中時新聞網」報導，張延廷批評，體制內「搶著當官卻沒搶做事」的風氣很不可取，對於攸關飛行員安全保障的裝備，政府、空軍更應該要訂下工序、目標，積極向美國爭取。他認為，F-16AM/BM型戰機再飛15至20年，機齡就達到50年，因此越往後拖就越會喪失效益。

空軍退將范大維也表示，根據自身的經驗，戰機從卸下戰備、進廠到維持戰備妥善率，都是非常浩大的工程，中間牽涉相當多的規畫，包括F-16原廠洛馬公司是否授權國內的漢翔公司？還是各空軍基地要各自找棚廠進行改裝？美軍如何派技術代表來台？都需要完善的配套措施。

空軍新購的F-16C/D戰機，出廠時即配備 Auto GCAS系統 。(圖/截自William Timmons臉書)

