避免「政治爭論」PTT禁《大濛》新聞挨酸戒嚴 片商回應了

講述白色恐怖電影《大濛》全台票房已突破6千萬。（華文創提供）

陳玉勳執導的時代劇情電影《大濛》，講述台灣白色恐怖時期生活故事，11月初上映後目前已突破6千萬票房，今年也在金馬獎拿下「最佳劇情片」等4大獎；昨（21日）PTT電影版版主以引發政治爭論為由，宣布禁止發布《大濛》相關新聞，僅視狀況放行心得文，公告引發議論，對此，片商也回應了。

《大濛》今年風光橫掃金馬11項入圍，最終抱回最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計4大獎，11月底在台上映後，口碑好評不斷，也引發不少討論，就連日本藝術家奈良美智都在台灣二刷，還期待電影能在日本上映。

廣告 廣告

不過，昨（21日）PTT電影版突發公告，指《大濛》上映將滿1個月，認為宣傳已足夠，「相關新聞下面常常都是政治推文吵架，罵藍罵綠罵白都有」，為此禁發相關新聞，違者將被刪文並禁止發文3天，電影心得則會視內容放行，公告引來正反支持，其中有反對者質疑此舉如同「戒嚴」。

今（22日）《大濛》電影團隊發文慶賀票房突破6,000萬，面對PTT電影版禁止轉發相關新聞，片商也做出回應，據《TVBS新聞網》報導指出，牽猴子股份有限公司共同創辦人王師表示，PTT不在他們規劃宣傳的平台內，且電影宣傳經費有限，實在沒必要找人洗版，澄清相關新聞轉發皆非團隊操作，不過他也直言，一則新聞在網路時代都代表更多的曝光和票房；這也意味著PTT電影版禁聞又幫電影曝光再推了一把。





更多《鏡新聞》報導

表態台灣是國家遭辱罵、掉工作 夢多看淡續挺：變窮也沒關係

千萬YouTuber奇軒出戰世錦賽抱憾 怨「政治因素」曝內幕

網推桶裝花生冰尬香菜美味升級 蔡英文親回：不確定有社會共識⋯