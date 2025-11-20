避免35歲後「斷崖式老化」！膠原流失、壓力堆疊、妝越補越卡？三招救回彈亮狀態！

（圖／取自yoona__lim IG）

踏進35歲，整張臉像被按下加速鍵：睡再多還是暗沉、笑起來細紋更明顯、妝沒有以前服貼，甚至連心情波動都能看在臉上？所謂的「斷崖式老化」並不是一夕之間，而是膠原加速流失、壓力累積過量、彩妝不再匹配膚況造成的多重結果！想把狀態救回來，必須從彈力、身心與彩妝三方向一起同步調整。

膠原開始大量下滑，彈力支撐比保濕更重要

35歲後最大的變化不是乾，而是「塌」！膠原蛋白量每年以更快速度下降，臉頰開始失去支撐，細紋變得明顯，整體輪廓也容易鬆掉！這個年紀若只靠保濕，效果會愈來愈有限，因為真正流失的是讓臉維持飽滿的彈力結構，當支撐力下降，即使睡飽、吃好，氣色依然像永遠跟不上身體的疲倦感。想避免突然「崩掉」，提升澎彈度才是真正的核心。

而LIERAC「黑金極致賦活精華」就是為彈力設計的法式科研解法！它以3重植萃賦彈科技「F.G.N技術」深入補強結構，搭配9：1水油比例質地，一次補水、補亮、補彈，瓶中最具記憶點的「7300 顆微囊爆珠」在接觸肌膚瞬間釋放白池花籽油與活性精萃，讓每滴都保持「剛萃取」的鮮活度，推開後的緊緻感非常明顯。建議可搭配同系列#黑金霜-黑金極致絲絨霜，更能強化上提、撫紋效果，是許多網友口碑認證的「臉部緊緻拉鍊」。

LIERAC黑金極致賦活精華30ml／3,900元（圖／品牌提供）

通過廣大網友實測，認證「撫紋效果」更加倍的先精華後霜用法，一定要學起來！（圖／品牌提供）

家庭與工作兩頭燒，身心失衡比肌膚乾燥更傷老

進入35歲後，「累」不再只是身體感覺，而是會直接反映在外表！長期精神緊繃、睡不好、肩頸僵硬，都會造成氣色黯淡、眼周更疲憊，甚至讓老化看起來更明顯…這個年紀的疲態，不是敷一片面膜就能修復，而是源自生活節奏過快、情緒無處消化！身心的疲勞累積到一定程度，肌膚自然難以保持亮感，因此調整情緒與循環，其實就是一種「外貌保養」。

THREE最新「香氛甦活」系列切入的正是這種「看不見的老化來源」！成分內運用了天竺葵、迷迭香、百里香三大精油淨化情緒霧感，讓妳在洗手、洗澡、擦乳霜時，香氣能在深呼吸間帶來放鬆效果。沐浴乳以植物性潔淨成分搭配天然AHA複合精華，能去除暗沉角質、提升肌膚明亮度；護手霜含巴克醇與泛醇，可同時修護乾燥與指甲；精油身體乳則擁有乳霜→乳液→油膜的三階段轉化質地，搭配THREE獨創按摩法，可有效促進循環、紓解緊繃，讓身心回到平衡狀態。

THREE香氛甦活身體&手部護理系列，是專為現代人身心失衡問題，量身打造的精油解壓處方。（圖／品牌提供）

THREE香氛甦活洗手露280ml／1,050元、香氛甦活護手霜40g／1,000元（圖／品牌提供）

THREE香氛甦活沐浴露280ml／1,100元、香氛甦活精油身體乳100ml／1,500元（圖／品牌提供）

妝越化越乾、越顯紋？35+更需要會「養膚」的彩妝

許多人到了35歲會發現：以前很好上的底妝開始起屑、唇彩卡紋、蜜粉一上去乾紋全跑出來？彩妝不再只是加分，甚至會直接「暴露年齡」！這不是技巧退步，而是肌膚含水量下降、油水平衡改變後，妝感變得容易顯老，因此這個階段的彩妝，已不能只追求顏色好看，而是要能同時兼具保養力，讓妝感在肌膚上呈現柔滑與亮感。

高絲無限肌緻的花綻典雅限定蜜粉與限定唇膏正是為「成熟膚況」打造的妝養膚組合！蜜粉中添加具備高潤澤力的精華液級保濕成分，能在控油與柔焦之間拿捏平衡，上臉後呈現細緻光澤，不怕卡乾紋；粉質延展性高，乾肌也能牢牢服貼。而花綻典雅限定唇膏(#BE340粉米色、#RO640玫瑰色)則擁有高保濕護唇層與柔亮質地，能讓唇部看起來更飽滿豐盈，搭配優雅風格的藍色管身限量包裝，拿在手上補妝也很有質感。

高絲無限肌緻花綻典雅限定蜜粉90g／1,900元（圖／品牌提供）

高絲無限肌緻花綻典雅限定唇膏3.5g／950元（圖／品牌提供）





