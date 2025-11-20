避免35歲後「斷崖式老化」！膠原流失、壓力堆疊、妝越補越卡？三招救回彈亮狀態！
踏進35歲，整張臉像被按下加速鍵：睡再多還是暗沉、笑起來細紋更明顯、妝沒有以前服貼，甚至連心情波動都能看在臉上？所謂的「斷崖式老化」並不是一夕之間，而是膠原加速流失、壓力累積過量、彩妝不再匹配膚況造成的多重結果！想把狀態救回來，必須從彈力、身心與彩妝三方向一起同步調整。
膠原開始大量下滑，彈力支撐比保濕更重要
35歲後最大的變化不是乾，而是「塌」！膠原蛋白量每年以更快速度下降，臉頰開始失去支撐，細紋變得明顯，整體輪廓也容易鬆掉！這個年紀若只靠保濕，效果會愈來愈有限，因為真正流失的是讓臉維持飽滿的彈力結構，當支撐力下降，即使睡飽、吃好，氣色依然像永遠跟不上身體的疲倦感。想避免突然「崩掉」，提升澎彈度才是真正的核心。
而LIERAC「黑金極致賦活精華」就是為彈力設計的法式科研解法！它以3重植萃賦彈科技「F.G.N技術」深入補強結構，搭配9：1水油比例質地，一次補水、補亮、補彈，瓶中最具記憶點的「7300 顆微囊爆珠」在接觸肌膚瞬間釋放白池花籽油與活性精萃，讓每滴都保持「剛萃取」的鮮活度，推開後的緊緻感非常明顯。建議可搭配同系列#黑金霜-黑金極致絲絨霜，更能強化上提、撫紋效果，是許多網友口碑認證的「臉部緊緻拉鍊」。
家庭與工作兩頭燒，身心失衡比肌膚乾燥更傷老
進入35歲後，「累」不再只是身體感覺，而是會直接反映在外表！長期精神緊繃、睡不好、肩頸僵硬，都會造成氣色黯淡、眼周更疲憊，甚至讓老化看起來更明顯…這個年紀的疲態，不是敷一片面膜就能修復，而是源自生活節奏過快、情緒無處消化！身心的疲勞累積到一定程度，肌膚自然難以保持亮感，因此調整情緒與循環，其實就是一種「外貌保養」。
THREE最新「香氛甦活」系列切入的正是這種「看不見的老化來源」！成分內運用了天竺葵、迷迭香、百里香三大精油淨化情緒霧感，讓妳在洗手、洗澡、擦乳霜時，香氣能在深呼吸間帶來放鬆效果。沐浴乳以植物性潔淨成分搭配天然AHA複合精華，能去除暗沉角質、提升肌膚明亮度；護手霜含巴克醇與泛醇，可同時修護乾燥與指甲；精油身體乳則擁有乳霜→乳液→油膜的三階段轉化質地，搭配THREE獨創按摩法，可有效促進循環、紓解緊繃，讓身心回到平衡狀態。
妝越化越乾、越顯紋？35+更需要會「養膚」的彩妝
許多人到了35歲會發現：以前很好上的底妝開始起屑、唇彩卡紋、蜜粉一上去乾紋全跑出來？彩妝不再只是加分，甚至會直接「暴露年齡」！這不是技巧退步，而是肌膚含水量下降、油水平衡改變後，妝感變得容易顯老，因此這個階段的彩妝，已不能只追求顏色好看，而是要能同時兼具保養力，讓妝感在肌膚上呈現柔滑與亮感。
高絲無限肌緻的花綻典雅限定蜜粉與限定唇膏正是為「成熟膚況」打造的妝養膚組合！蜜粉中添加具備高潤澤力的精華液級保濕成分，能在控油與柔焦之間拿捏平衡，上臉後呈現細緻光澤，不怕卡乾紋；粉質延展性高，乾肌也能牢牢服貼。而花綻典雅限定唇膏(#BE340粉米色、#RO640玫瑰色)則擁有高保濕護唇層與柔亮質地，能讓唇部看起來更飽滿豐盈，搭配優雅風格的藍色管身限量包裝，拿在手上補妝也很有質感。
看更多 CTWANT 文章
小禎40歲美到發光！一個月狂敷60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度太驚人！
北部壓軸週慶來了！SOGO天母集結39大美妝品牌 倒數月曆詢問爆量、回饋最高30.4%！補貨族必衝
肌膚也會有壓力？學會幫皮膚「減壓保養」素顏真的也會發光！
其他人也在看
小禎40歲美到發光！一個月狂敷60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度太驚人！
最關鍵的是那款跟著她十年的W.SHOW面膜！小禎每天早晚都固定敷，如打球曬到太陽時，甚至會再加碼敷一片，一個月累積超過60片！她說這款面膜的保濕度從十年前一路穩定到現在，不會用久沒感覺，敷完還能看到明顯的透亮與緊緻，甚至有消水腫的效果。她笑說只要少敷一天，心裡都...styletc ・ 23 小時前
《全知讀者視角》安孝燮7個保養習慣公開！全能男神私下是面膜安瓶控
身高188公分擁有高挑精實身形的安孝燮，穿什麼都像在走秀現場。《全知讀者視角》是他出道多年以來首部主演的電影，搭檔李敏鎬、蔡秀彬、NANA、BLACKPINK Jisoo 等強勢卡司，開片就拿下南韓首週票房冠軍。螢幕上總是光芒四射的他，私下marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
不同質地的腮紅到底怎麼用？從粉狀、液態、膏/霜狀到慕斯泥狀腮紅的特性、使用技巧還有推薦產品一次看。粉狀腮紅：最好上手粉狀腮紅幾乎是每個人化妝包裡都有一顆，優點是好控制、不容易失手，也同時具備一定的「定妝」效果。不過粉狀質地容易顯出粉感，尤其marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前
換季不乾燥！5款平價＋專櫃不乾澀洗面乳盤點，這款敏感肌、醫美術後肌也大推
秋冬換季，肌膚最容易出現乾燥、緊繃甚至脫屑的狀況，洗臉看似小事，其實是整個保養的第一步、也是決定後續保養吸收效果的關鍵。選對洗面乳，不僅能溫和帶走髒污與多餘油脂，更能在清潔同時保留肌膚水分、避免肌膚乾燥。這次精選5款秋冬不乾澀洗面乳推薦，從專櫃到平價好入手口碑款洗面乳，讓洗臉也能變成每日的保養享受～BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
2025開架唇彩推薦：fwee、Laka、3CE、媚比琳、1028…一抹打造可甜可鹽的百變唇妝
fwee 玫瑰心動鎖色唇露以「Feel Your Moment」為品牌理念的韓國超人氣彩妝 fwee，向來用繽紛色彩與俏皮設計圈住一票韓妞粉絲！這次 fwee 全新推出 18 色「玫瑰心動鎖色唇露」，靈感來自玫瑰從含苞、盛放到微微凋謝的迷人marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
秋日「危肌」拉響乾燥警報！資深護理師教「屏障修護」5大實用策略
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員、資深護理師郭貞君提醒，華人健康網 ・ 6 小時前
愛麗絲眼影盤、Care Bears原液可愛到沒朋友！2025美妝聯名衝這些
2025美妝聯名可愛到沒朋友！BOBBI BROWN、雪花秀、INNISFREE、ampm，早餐三兄弟吐司包必收、Care Bears購物袋和計算機都好想衝！造咖 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 6 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 4 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 4 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前