避吸票機致席次減少 高嘉瑜籲採「四季紅」配票全壘打

前立委高嘉瑜日前登記民進黨北市南港、內湖選區初選，但高嘉瑜的強大吸票能力也讓綠營憂心選票過度集中，導致席次減少。高嘉瑜12日於臉書發文表示，她建議民進黨要採取「四季紅」配票策略，也就是按照選民生日的季節「春夏秋冬」來配票，希望集中選票全壘打。（本報資料照片）

前立委高嘉瑜日前登記北市民進黨議員初選，正式回鍋南港、內湖選區，但由於高嘉瑜可爭取橫跨藍綠白陣營選票，強大吸票能力也讓綠營憂心過度集中選票導致落選。高嘉瑜12日於臉書發文表示，她建議港湖民進黨要採取「四季紅」配票策略，也就是按照選民生日的季節「春夏秋冬」來配票，希望可以集中選票「全壘打」，讓綠營港湖提名4席全上。

被譽為「超強吸票機」的前立委高嘉瑜回鍋港湖選議員，許多黨內同志憂心會分票導致落選。

高嘉瑜今日在臉書發文建議，港湖民進黨要配票追求全壘打，並集中票投民進黨。

高嘉瑜表示，她遇到好久不見的前議員江志銘，他們都深知在港湖只有團結才能爭取最大的席次，也說他們都是泛綠分裂的受害者。

高嘉瑜說，江志銘也勉勵她努力贏回港湖，她也率先拋出並建議，港湖應採取「四季紅」的配票策略，也會全力配合黨的提名及選舉策略，票票民進黨、港湖全壘打，努力為港湖拚第四席。

「四季紅」是前立委沈富雄在民國84年首創的配票策略，為了避免「吸票機」候選人拿走過多票數，導致同黨其他候選人因票數不足而落選。

據了解，四季紅是透過選民出生年月的「春、夏、秋、冬」來分配票數，例如1至3月出生的選民就投給A候選人；4至6月出生投給B候選人，讓同黨議員得票可平均分配，達到席次最大化。

