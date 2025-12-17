生活中心／綜合報導

這是塞車塞到自己找方法嗎？有民眾最近在台北市承德橋上，看到基隆河有人疑似穿著西裝，在划立槳，拍下來PO上網笑說這應該是台北人要學的技能。不過其實兩年前前台北市議員呱吉就做過一樣的事情。北市觀傳局也表示，除了特定時間外，民眾確實可以藉著水上交通工具來跨區！

站在橋上往下看，廣闊的河面上，有一人就這樣站在槳板上，雙手划啊划，速度有點不快，但持續前進。民視記者周容萱：「這名發文者就是站在承德橋上，往這邊一看，往下看就看到有人疑似穿著西裝玩SUP立槳，引起眾多網友討論。」目擊者說，這應該是台北人要學的技能，畢竟自己還在塞車，實在是無視塞車的辣個男人；還有人開玩笑，上班期間如果有新莊到內科船航線，中間停個大稻埕一定生意興隆；不過也有網友說這感覺要提早兩小時出門真的有比較省時間嗎。

避塞車? 西裝男基隆河"划立槳"通勤 網友驚:我還在塞

前台北市議員呱吉兩年前也曾測試，划立槳渡河到內湖。（圖／上班不要看）其他民眾：「划這個正常裝備，應該是潛水裝之類的吧，穿西裝有可能(上班)吧！」其他民眾：「雖然我不是台北人，但我覺得可能有一點這些(塞車)原因，我每次上來(台北)都覺得車滿多的。」其他民眾：「我覺得他比較像一個拍攝影片一個噱頭這樣。」的確，不少人覺得這應該是在拍影片，因為兩年前，這個男人也曾經這樣做過。前台北市議員呱吉：「欸等下，怎麼這麼難，喔沒事可以了。」前台北市議員呱吉，就曾經測試，用立槳渡河到內湖，最終一小時完成上班任務。但相較下來，被拍到的西裝男，看起來專業不少，只是以水上活動教練的角度看來，安全裝備還是很必須。

避塞車? 西裝男基隆河"划立槳"通勤 網友驚:我還在塞

北市觀傳局表示，除了在一些特定時間及地點之外，其餘可以進行水上活動。（圖／民視新聞）臺北市滑水協會執行長李瑋珊：「如果是SUP你就真的要有同伴，或者是教練或是救生衣，身上一定要帶好一些補給品，如果真的不小心急流太快，沒有辦法靠岸的時候要有準備。」北市觀傳局傳播行政科長朱品澤：「除了5至9月的晚上6點半到隔天上午的6點；10月到隔年4月下午5點半到隔天上午6點的時間之外，不限地點和時間均可進行水上遊憩活動。」另外限制區中港河、藍色水路航道等等也禁止水上活動。雖說這上班方法，或許既能運動又能躲開塞車，但安全還是一切的前提。

