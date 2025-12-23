避孕藥、止痛藥⋯也會引起高血壓？醫盤點「次發性高血壓」4大原因

40歲李老師生活規律、飲食不重口味，然而在例行健檢中，血壓卻高達170／100毫米汞柱（mmHg），即便持續服用降血壓藥物，血壓仍反覆失控，還伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適。經醫師追查原因後確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓。經過針對病因的治療，李老師的血壓逐漸回穩，身體不適也明顯改善。







疾病、藥物引起高血壓



亞東醫院心臟血管內科醫師徐御凡表示，多數民眾熟知的高血壓屬於「原發性高血壓」，常與年齡、遺傳、飲食習慣及壓力等因素有關，通常難以找出單一明確病因；然而，若血壓升高是由其他疾病或藥物所導致，則稱為「次發性高血壓」（Secondary Hypertension）。

此類次發性高血壓最大的特點在於，只要能針對根本原因加以治療，血壓往往可明顯改善，甚至恢復至正常範圍，這與僅靠調整生活型態或增加降血壓藥物劑量，有本質上的不同。





次發性高血壓4大原因



徐御凡說明，次發性高血壓的成因多樣，可能與腎臟、內分泌、血管構造或藥物與飲食習慣相關，不同原因會伴隨不同症狀與警訊，及早辨識並針對病因治療，有助於血壓控制與改善健康。

以下為常見原因：

腎臟相關疾病： 括腎血管狹窄與慢性腎臟病。患者常出現血壓難以控制、腎功能下降、下肢水腫或尿液泡沫多等情形。

內分泌異常： 原發性醛固酮增多症、庫欣氏症候群、嗜鉻細胞瘤，以及甲狀腺或副甲狀腺異常。可能伴隨血壓升高、血鉀偏低、肌肉無力、心律不整、手抖與血鈣異常等症狀。

血管構造異常： 以主動脈縮窄為代表，常見症狀為上半身血壓偏高、下肢脈搏較弱。

藥物或飲食因素：如類固醇、避孕藥、止痛藥或鼻塞藥物等，都可能導致血壓上升。多數情況在停用藥物後可獲得改善。





年輕族群不可掉以輕心



次發性高血壓如何診斷？徐御凡指出，醫師會依病患個別狀況安排血液與尿液檢查，評估腎功能、電解質及荷爾蒙變化，並搭配腎臟超音波、電腦斷層、核磁共振或24小時血壓監測等檢查工具，以釐清高血壓的真正原因。

徐御凡提醒，年輕族群若出現高血壓，不可掉以輕心，部分情況可能是次發性高血壓，特別需要留意的警訊包括：30歲以前出現高血壓、血壓數值異常偏高、使用3種以上降血壓藥仍無法有效控制、原本穩定的血壓突然明顯惡化⋯⋯等。

此外，若高血壓同時伴隨低血鉀、心悸、異常出汗，或體重出現明顯變化，也應提高警覺。若符合上述任一情況，建議及早就醫，接受進一步檢查，以釐清真正病因，儘早對症下藥。

