避對簿公堂！ 兄弟姊妹特留分 2026啟動修法

家人間為遺產，對簿公堂的狀況屢見不鮮，許多爭議，都是因旁系血親的「特留分」而起。像是資深藝人費玉清，傳出曾考慮在身後，將全數財產捐作公益，按照民法規定，仍受到「特留分」限制。有鑑於此，法務部也在輿論聲中，委託學術單位進行研究，預計明年啟動修法。

針對遺產特留分爭議，法務部長鄭銘謙表示明年將啟動修法程序。(圖/TVBS)

告別歌壇6年的費玉清曾考慮在身後將全部財產20億元捐獻公益，但根據現行法律，即使立下遺囑，他的姊姊恆述法師與哥哥張菲等旁系血親仍有權獲得部分遺產，使其善心難以完全實現。這樣的情況引起立法委員關注並催促修法。

立法委員吳宗憲指出，常常有一些幾十年沒有聯絡的兄弟姊妹，在被繼承人死亡時跳出來，就特留分的部分與其他人對簿公堂。法務部長鄭銘謙回應表示，特留分制度確實存在許多不同意見，委託的研究預計12月底就會出爐。

台灣遺囑協會近日在網路倡議平台提案，建議廢除民法第1223條中兄弟姊妹特留分為其應繼分三分之一的規定，希望回歸遺囑自由，終結家庭紛爭。這項提案獲得近8000人附議，顯示社會對此議題的關注。

法務部長鄭銘謙向立法委員陳培瑜承諾，將在明年啟動修法程序。事實上，早在2016年12月，司法院就已將「民法繼承編部分條文修正草案」函送立法院審議，但因各界對代位繼承、降低特留分比例及兄弟姊妹之法定繼承人地位有不同意見，最終未完成修法。

面對立法委員林倩綺的質詢，鄭銘謙表示，雖然2016年的修法提案已送至立法院，但因意見分歧而未通過，他強調作為主管機關必須廣納各界意見。雖然「清官難斷家務事」，但為避免家人間對簿公堂撕破臉，政府部門不得不正視並解決這個問題。

