避戰也要自己夠力！破除拒美遊說傳言 國防院董座霍守業與谷立言同調

美國在台協會（AIT）處長谷立言2026.1.22應邀出席國防安全研究院座談會專題演講，與國防院董事長霍守業交談。郭宏章攝



軍方智庫、國防安全研究院今天（1/22）邀請AIT處長谷立言專題演講，闡述美國國安戰略，重申維護台灣安全立場，與國防投資重要性，國防院董事長、一級上將霍守業也在開場致詞時指出，有國家安全才有發展，國家發展有成果才有資源來挹注、投資國家全實力的強化，「這是一個循環」。霍守業也強調，當然希望避免台灣發生戰爭，有國際上增援、有美國支持，但是「你必須要自己要站起來啊！你自己要有夠力啊！」而霍守業在現場與谷立言熱情互動，也以行動破除了外傳國防院高層拒絕美方遊說1.25兆軍購特別預算的傳言。

國防部智庫、國防安全研究院今天在台北「集思台大會議中心」舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言以「為安全與繁榮的未來共同投資」（Investing Together in a Secure and Prosperous Future）為題進行專題演講，隨後也邀請學者專家進行國防安全相關議題研討。

美國在台協會（AIT）處長谷立言2026.1.22出席國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」座談會，發表專題演講，與國防院董事長霍守業、國防部整評司長苗慧芬致意。郭宏章攝

由於賴清德總統與府院黨力推「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」與匡列1.25兆新台幣的特別預算，國防院董事長霍守業上將在會議一開始致詞指出，國家安全與國家發展是雙胞胎的關係，指出有國家安全才有發展，國家發展有成果才有資源來挹注國家全實力的強化，這是一個循環的關係。

霍守業說，國家發展有了成果，才有資源來挹注在國家安全實力的強化，「什麼叫挹注 挹注就是投資，所以有安全才有發展，發展的成果投資在安全的能量建立上 所以這兩個是相輔相成。」

霍守業指出國家安全能量最重要的是國防實力，國防的力量包含了軟實力與硬實力，軟實力是來自於我國在教育普及、國民愛國意志非常堅定，尤其最近政府在全力推動「全社會韌性」的防衛能量的強化。而所謂的硬實力就是國防建軍，有堅定的國軍力量、 國防實力才能夠提升，多年來台灣就處於這樣一個安定的環境下，但近年來 世界始終不是很平靜 尤其是俄烏戰爭開打以後

歐洲、中東、亞太甚至美洲都不平靜，「特別是我們對岸的中國共產黨、中國對我們的威脅，」基於中國要擴張其勢力，滿足其成為世界霸權的野心滿足，所以不斷的窮兵黷武，其軍備能量獲得很大提升，所以兩岸在國防實力上差距越來越大。

霍守業強調，「所以這個狀況下，我們又想要太平的日子，要想和平，但是和平並非廉價，不便宜，我們想要不要戰爭，賴總統先前也講過，戰爭沒有贏家，不希望發生戰爭，但你要有嚇阻的能量，才能防止戰爭。」

美國在台協會（AIT）處長谷立言2026.1.22於國防安全研究院舉辦座談會發表專題演講，與國防院董事長一級上將霍守業、國安會諮委黃重諺、外交部政次陳明祺、國防部整評司長苗慧芬等合影。郭宏章攝

霍守業也說自己「當然希望避免台灣發生戰爭，有國際上增援、有美國支持，但是你必須要自己要站起來啊！你自己要有夠力啊！」

而霍守業這番話，與谷立言在台上專題演講的主題相互呼應。谷立言演講時指出，「美國人與外國訪客經常問我：『台灣有沒有作戰意志？』我通常會指出，民調顯示，台灣民眾願意保衛家園的比例，高於2022年2月之前受訪的烏克蘭民眾。更重要的是，我會強調：作戰意志與備戰意志密不可分。」

谷立言也說，台灣民眾對於國軍「漢光演習」等重大演習的支持，反映出社會對軍方在維護和平中角色的高度認同。越來越多民眾主動參與韌性演練，展現守護家園與生計的決心。

谷立言進一步指出，台灣官兵最需要的是完成任務所需的裝備與能力。正因如此，賴清德總統承諾在2030年前將國防支出提升至GDP的5%，並透過新台幣1.25兆元的特別預算推動，至關重要。

對於台灣政府擬在8年執行1.25兆國防特別預算引發的討論，谷立言也點出，「台灣不僅是在『花更多錢』，更重要的是花在正確的方向」，並說賴清德政府「專注於採購低成本、不對稱系統，如無人機、反艦飛彈，以及具備韌性與分散性的通訊與戰場感知能力，並建構整合式防空與飛彈防禦體系，完全符合台灣軍事需求。」藉此肯定賴清德政府建構不對稱戰力與「台灣之盾」（T-Dome）的方向。

而觀察整場活動中，霍守業從谷立言在會前約10分鐘抵達開始就熱情接待，相談甚歡，兩人的公開致詞與演講重點若合符節，打破了先前軍事研究圈內傳聞的「國防院高層反對美方進院內遊說軍購」的傳聞，曾任參謀總長、國軍唯一現職的一級上將霍守業也努力為國安團隊推動強化國防的努力，扮演臨門一角的關鍵力量。

