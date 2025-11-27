避戰才是賴清德該做的事 趙少康：你怎麼知道中國大陸永遠不會改變

趙少康呼籲再多預算都沒用，避戰才是賴清德該做的事。（圖：趙少康臉書）

賴清德總統宣布投入1.25兆國防特別預算，行政院會今天（27日）立刻通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，媒體人趙少康在臉書發文，再多預算都沒用，台灣需要的是「避戰」！避戰才是賴清德該做的事。

趙少康說什麼叫不對稱作戰？說穿了，就是承認自己打不過別人，因為兵力差距太大，只能用非常規手段。就像二戰日本的神風特攻隊，用一台軍機換一艘美軍軍艦，那不是正常作戰方式，那是絕望的手段。現在賴清德政府大力推這套特別條例，不就是變相承認台灣沒能力用常規作戰取勝？還是只是想藉機大編特編預算？

廣告 廣告

趙少康指出，避戰才是台灣最重要的國家戰略。看看這幾年世界上的戰爭，有哪一個有好下場？俄烏戰爭打快四年了，烏克蘭變好了嗎？曾經台灣一堆人在喊「我們都是烏克蘭人」，現在還有人想跟烏克蘭一樣嗎？以色列與哈瑪斯的衝突也是如此，哪裡成為戰場，哪裡就倒大楣，因為戰爭沒有贏家。

趙少康點名賴清德，做國家領導人，最重要的是帶領國家避免戰爭，台灣的策略應該是從容等待，不要刺激對方冒進，你怎麼知道中國大陸永遠不會改變？但民進黨不但不知避戰，反而天天在逼對岸攤牌，三不五時挑釁一下，把台灣推向戰爭的風險。然後，一方面說政府沒錢，猛砍軍公教年金，另一方面1兆多的特別預算馬上就花得下去？

趙少康澄清，我們不是反對國防，國防預算本來就是必要之惡，但大家都知道，武器一出新款，舊的就淘汰，買越多、浪費越多。賴清德政府有沒有想過什麼才是對台灣最重要的？真正能保護台灣的，不是所謂的不對稱作戰，不是再怎麼大編特別預算，而是找到讓台灣不要成為戰場的方法，這比起再多的預算都更有效。