避暑勝地門票變貴了！溪頭、鳳凰園區明年漲價 調幅約1至5成

台大實驗林管處宣布，溪頭及鳳凰自然園區明年起將調漲門票，漲幅約1至5成。翻攝自溪頭自然教育園區官網



位於南投的溪頭及鳳凰自然園區，園內景觀優美、物種豐富，加上位於海拔約1,600公尺的高山，氣候涼爽，是不少人夏日避暑或親近大自然的首選。不過轄管的台大實驗林管理處近日卻宣布，為因應近年人事、保險、管理成本上升，將於明年起調漲門票，溪頭全票由220元調漲為250元，不限次數進出的年票由2千元調漲至3千元，鳳凰園區全票也由120元調漲為150元，漲幅約1至5成。

溪頭園區2023年7月才剛調漲門票，當時全票由200元調漲為220元，65歲以上銀髮族特惠票則由10元調漲為30元，不限次數入園的「溪頭之友」年票也從1,500元調漲至2,000元。未料才過2年半的時間，溪頭又再度漲價，全票再從220元漲至250元，優待票從180元變200元，半票110元變130元，特惠票從30元漲至40元，漲幅為11％至33％。不限次數入園的「溪頭之友」年票，也從2,000元漲至3,000元，漲幅高達5成。

同屬台大實驗林管處管轄的鳳凰園區，票價也同步調漲，全票由120元調漲為150元，優待票由100元調漲為120元，半票60元變70元，特惠票30元變40元，漲幅為16％至33％。

台大實驗林管處對此表示，近年基本工資調漲，光是人事成本，漲幅就已超過2成，物價、入園平安保險費用也出現漲幅，加上颱風頻仍、園區步道嚴重損壞，需耗費數百萬元修繕，園區持續優化步道、更新廁所等，也都加重營運成本，考量園區永續，才會決定自明年起調漲溪頭和鳳凰園區門票。

