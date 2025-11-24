避談台灣有事論！黃國昌：訪日只是時間巧合

▲正值中日關係緊張之際，民眾黨主席黃國昌明（25）日將率黨內青年團訪日，黃國昌強調只是時間巧合，沒有必要有太多的政治面向的解讀和詮釋。（圖／翻攝民眾黨直播畫面）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗的台灣有事論，引發中國不滿，造成兩國關係緊張！而民眾黨主席黃國昌將在明（25）日率黨內青年團赴日參訪，直到28日才會返台。由於時間敏感，外界好奇出訪拜會時，白營將傳遞什麼樣的訊息給日本？對此，黃國昌今（25）日在黨團受訪時強調，「這只是時間上的巧合，沒有必要有太多的政治面向的解讀和詮釋。」

黃國昌表示，任何這種出訪行程絕對不可能是突然決定、突然成行，這是絕對不可能的事。這件事情從國際部跟他報告到開始準備，是今年夏天開始規劃，整個聯絡非常的繁複，包括跟日本那邊主要的政黨，包含自民黨、日本維新會，以及其他的反對黨像是立憲民主黨等，都在拜訪的範圍中，也就是幾乎所有的政黨全部都拜訪。

黃國昌再次強調，這次帶團出訪，從籌辦的時間、聯絡敲定好的時間都能清楚看得出來，跟中日衝突、高市早苗首相發言一點關係都沒有。因此沒有必要在這個時間點，有太多過度政治上面的解讀或是詮釋，民眾黨就是按照既定行程、步調一步一步的完成設想好要達成的目標。

黃國昌說，這是台灣民眾黨在台灣民主基金會下面一個讓台灣的青年朋友跟日本那邊對公共事務有興趣的青年朋友進行交流跟參訪。整個活動除了有關政黨拜訪之外，也包括在東京都廳、地方政治的拜會，涵蓋了地方的創生、日本長照政策、私部門，也包括某大新聞團體。「在台日友好的軸線上面，我們希望能夠促成台灣這邊年輕的世代，跟日本那邊年輕世代對政治的參與。」

