避談朱立倫《萊爾校長》團隊幫賣紓壓球 「反朱」鄭麗文：感謝所有支持

國民黨「萊爾校長」紓壓球。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨去年熱銷的《萊爾校長》紓壓球，近日傳滯銷，一度遭烏龍指控是禍首的前主席朱立倫新媒體部團隊，索性「幫忙賣」。但舉「反朱派」起家的黨主席鄭麗文今受訪被問到是否感謝朱時，仍避談朱，只稱都很感謝所有支持。

鄭麗文表示，國民黨慘澹經營，民進黨每天都想團滅，甚至還非法、違憲扣留所有黨產，不讓國民黨有任何活路，所以當然多方尋求各方正義之士對黨的愛護與支持，呼籲大家多多購買、支持《萊爾校長》週邊產品。

鄭麗文特別提到，現在進入選戰狀態，選戰需要糧草，需要大家實質支持。

