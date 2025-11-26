即時中心／高睿鴻報導

台南市長黃偉哲第2任期將屆滿，外界因此頗關注，民進黨將推什麼樣的人選，於2026年大選完成「接棒」任務。根據民調，現任立委林俊憲、陳亭妃，都算是熱門競爭者；但另一方面，國民黨立委謝龍介也在台南耕耘已久，挑戰實力同樣不容小覷。媒體《TVBS》近期發布民調，指出陳亭妃支持率高於謝龍介、但謝也優於林俊憲；對此，陳今（26）天也強調，民調已清楚顯示，只有自己能整合所有黨派。

《TVBS》最近的民調指出，若台南市長選舉由陳亭妃對決謝龍介，支持率能以47%比34%大勝13個百分點；但若林俊憲對決謝龍介，則是38%比41%微幅落後，似乎顯示陳亭妃目前稍占優勢。對此，陳亭妃今早回應說，每一份民調都是參考，她們內部也會做內參民調，所以非常清楚整體趨勢。

陳亭妃並未多談林俊憲的狀況，直言說：「我一直在講，我的對手就是國民黨、我的對手就是謝龍介，我們要大贏國民黨；只有大贏謝龍介，才能穩住2026年選情，因為我們已經清楚看見整個局勢，國民黨與民眾黨『藍白合』已是趨勢」。她接著分析，2022年大選藍白還沒合，黃偉哲就只能贏謝龍介4萬多票；因此，藍白合作之後，倘若台南還沒能推出最強候選人，大家勢必一起陷入苦戰。

快新聞／避談林俊憲？台南市長民調曝光 陳亭妃：我的對手只有藍營與謝龍介

所以陳亭妃強調，台南一定要推最強候選人，最好是能夠將藍、綠、白完全整合的候選人；而當前所有民調都顯示，「只有陳亭妃能整合所有政黨，藍、白、民進黨，若能順利整合，才能穩住2026、以及2028年總統賴清德的連任」。陳亭妃另也重申說，自己關注的民調，一向關注的對手只有國民黨與謝龍介。

另一方面，陳亭妃今天還特地表示，要向台南市民發表《約定書》，展現競選市長、服務民眾的決心。她直言說：「亭妃準備好了！我們要一起寫歷史，讓台南400年來首位女市長救台南、共同找回台南的光榮感；我承諾，上任市長的那一天，馬上將六都所有福利制度全調出來，從從小朋友到青少年、勞工到婦女甚至長者，只要台南有不足的地方，亭妃保證一次補足」。

陳亭妃繼續說，絕不能讓市民感覺到有落差，「我們要有光榮感、要感到驕傲；我們要讓小孩子贏在起跑點、有好的學習環境，才能跟國際接軌」。她甚至還表示，也得讓所有長者無後顧之憂，進而使得年輕一輩不再是「三明治世代」，既要擔憂自己的孩子、又要關照長輩。綜上所述，陳亭妃呼籲市民，一定要相信她，台南值得更好。

