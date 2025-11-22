避談與市警局長蒂池分歧 曼達尼提名續任惹進步派不滿
在紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布留任現任市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)後，他於次日面對媒體時，對於兩人在多項治安與司法改革議題上的分歧避而不談，但似對部分具爭議性的治安立場有所軟化。
曼達尼留任蒂池，被解讀為他向民主黨中間派與商界發出的安撫訊號，但也引發部分左派支持者的不滿，認為蒂池作風強硬，與進步陣營價值相悖。在當日市政廳公園的記者會上，曼達尼回應雙方在保釋制度等議題上的歧見時表示，領導者不應僅尋找會說「是」的人，而是應該接納能誠實表達意見的團隊成員。
不過，曼達尼在談到是否支持將警員紀律裁決權由市警局移交給市民投訴審查委員會(CCRB)時，態度顯得較為迴避。他並未正面回應誰應擁有最終裁決權，而是強調首要任務是確保CCRB獲得足夠資源，以避免去年因預算壓力提前撤案的逾700宗潛在不當行為調查再度發生。
「我關注的是如何立即提升問責機制」，曼達尼說，「我承諾將全面補足CCRB的預算，避免再度陷入預算拉鋸。」
此前，蒂池公開反對部分州級刑事司法改革，亦支持維持市警局的幫派資料庫，這兩項均與曼達尼過去的主張不一致。當被追問立場是否轉變時，曼達尼承認雙方存在歧見。他僅表示，對幫派資料庫中「大量涵蓋範圍」及「許多紐約市民被列入的方式」仍抱持疑慮。
蒂池的續任也在左翼社群引發反彈，有進步陣營人士在社交平台批評，曼達尼不必在「蒂池」與「廢警派」之間二選一，也可選擇立場較溫和的自由派人選。另有媒體人質疑蒂池反對保釋改革、曾批評挺巴勒斯坦示威，並在市警情報處任職期間參與監控穆斯林社群，引發進步派不滿。
面對外界質疑，曼達尼表示，他選擇讓蒂池續任，部分原因是她曾協助清理市警高層內的腐敗人事。他並強調，蒂池的續任將與他所倡議的新「社區安全局」及解散具爭議的市警戰略反應組(SRG)等改革措施相互配合。
「這項決定的核心理念，是要讓安全與正義並行」，曼達尼說，「這不僅是延續，也是深化我們的治安改革議程。」
