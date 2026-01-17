避談舊愛退團 陳芳語挑戰客語歌獲好評

「破億小天后」Kimberley陳芳語17日出席「2025全球客家流行音樂大賽」決賽，提到先前分手交往3年的「血肉果汁機」前鼓手彥文，並於去年底再迎新戀情一事，經紀公司低調回覆：「這2天專注在全球客家流行音樂大賽跟表演，不回覆任何私人的問題。」

由客家委員會主辦的「2025全球客家流行音樂大賽」歷經初賽與複賽激烈角逐，最終12組選手自全球152件作品中脫穎而出。決賽於昨盛大舉行，評審團找來柯智豪、黃韻玲、王治平等人，陣容堅強。陳芳語也於現場首唱客語創作形象歌曲〈擁抱自己Hold on till the end〉，她坦言心情有點緊張，但可以跟大家分享這首歌讓她十分興奮，為此認真準備多時，就是希望把最好的狀態呈現給歌迷。

首次製作客語歌即迎來好評，在YouTube上架不到1個月，點擊率已突破30萬次，陳芳語坦言：「其實滿意外的。」她感謝粉絲支持，也讓她更有勇氣繼續挑戰不同的創作。她也透露今年會有新的音樂計劃正在慢慢進行中，將嘗試不一樣的風格跟合作，之後會再跟大家分享，期盼未來帶來更多有趣、好玩的作品。