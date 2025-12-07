避談選舉 賴瑞隆落淚致歉「孩子最重要」

民進黨立委賴瑞隆，8歲兒子涉嫌校園霸凌風波延燒。（圖／東森新聞）





民進黨立委賴瑞隆，8歲兒子涉嫌校園霸凌風波延燒，今天（7號）下午他再度開記者會說明，對於競選行程是否持續，他說現階段兩個孩子的事情最重要，他也向女童及女童家長二度道歉，表示將讓孩子停學到學期末，並準備轉學。說到一半他說孩子跟他道歉，接著哽咽淚崩，賴瑞隆還說是爸爸對不起你也幫孩子澄清，前一所學校沒有霸凌事件，希望外界別把8歲的孩子妖魔化。

立委（民）賴瑞隆：「我的孩子來跟我說，爸爸對不起，害你跟全國道歉。」8歲兒子涉嫌霸凌，民進黨立委賴瑞隆，7號下午再度開記者會哽咽哭訴。

立委（民）賴瑞隆：「我是想說其實是爸爸對不起你，爸爸讓你這麼小的年紀，就必須承受（這些），我還是要再次跟這位女同學，還有她的爸爸媽媽道歉，我也是要跟我的孩子道歉。」

說到一半，賴瑞隆幾乎淚崩，一度無法言語，他也透露周五晚上已經帶孩子去看心理醫生，說孩子承受很大壓力。

立委（民）賴瑞隆：「當然也就沒有所謂的他霸凌集團的孫子，然後轉學這件事情，這個全都不是事實，但是最近被渲染的非常厲害，但是這些不正確的訊息，不斷的傳播，其實對孩子已經造成相當大的一個傷害，把一個8歲孩子妖魔化，我們認為台灣的社會不應該這樣。」

賴瑞隆幫孩子澄清說8歲的小孩，不該被妖魔化。

立委（民）賴瑞隆：「到學期末之前，我不會再讓孩子去上學了，我們也決定了就是離開這個學校，請女童的媽媽他放心接下來這樣的事情不會再發生。」



而女童母親，則提三點訴求，看錄影帶與受害女童家長好好溝通，跟了解自家孩子狀況，賴瑞隆說錄影帶已經看過希望有機會向女童家長當面致歉，至於競選行程是否持續，各界關注，賴瑞隆說現階段最重要的還是先處理孩子的事，沒有正面回應。

