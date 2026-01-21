避談長子布魯克林揭家醜 貝克漢聊親子關係：孩子是被允許犯錯的

貝克漢夫婦與長子布魯克林關係決裂。（圖／Getty）

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）19日突然在社群發表聲明，抨擊父母，並將家庭分歧攤在陽光下，掀起議論。老爸貝克漢（David Beckham）則照原本行程上節目受訪，但也意有所指地說：「孩子是被允許犯錯的。」被視為長子大動作與家庭切割後，首度發表回應。

貝克漢20日參與CNBC財經節目《Squawk Box》，聊到社群媒體力量，既有好的一面，也有壞的一面，「現在的孩子能接觸到的負面內容，那確實很危險，但我個人的發現是，特別是觀察我的孩子們，重點在於以正確的理由去使用它（社交媒體）。」他舉例自己一直透過他的社群平台支持 UNICEF（聯合國兒童基金會），「它已經成為一個最強大的工具，讓全世界的人都能關注到各地孩子們的現狀。」

布魯克林和妻子妮可拉佩茲結婚三年多。（圖／Getty）

接著貝克漢提到：「我也一直試著以同樣的方式教育我的孩子們，他們會犯錯，但孩子是被允許犯錯的，這就是他們學習的方式，這也是我試圖教給孩子們的觀念。有時候，你必須放手讓他們去犯下那些錯誤。」他先前多次被問及關於布魯克林及其妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的分裂關係，皆拒絕回應，此次是他近期難得談到與孩子的關係。

布魯克林在聲明中指責爸爸貝克漢和媽媽維多利亞試圖破壞他和妻子妮可拉佩茲的關係，並且「將公眾宣傳和代言看得比什麼都重要」，並稱自己多年來一直保持沉默，沒想到父母不斷向媒體爆料，迫使他別無選擇，決定揭露謊言，「我不想和家人和解，我不再受人控制，這是我人生中第一次站出來維護自己。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導

