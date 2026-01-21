避談長子布魯克林揭家醜 貝克漢聊親子關係：孩子是被允許犯錯的
布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）19日突然在社群發表聲明，抨擊父母，並將家庭分歧攤在陽光下，掀起議論。老爸貝克漢（David Beckham）則照原本行程上節目受訪，但也意有所指地說：「孩子是被允許犯錯的。」被視為長子大動作與家庭切割後，首度發表回應。
貝克漢20日參與CNBC財經節目《Squawk Box》，聊到社群媒體力量，既有好的一面，也有壞的一面，「現在的孩子能接觸到的負面內容，那確實很危險，但我個人的發現是，特別是觀察我的孩子們，重點在於以正確的理由去使用它（社交媒體）。」他舉例自己一直透過他的社群平台支持 UNICEF（聯合國兒童基金會），「它已經成為一個最強大的工具，讓全世界的人都能關注到各地孩子們的現狀。」
接著貝克漢提到：「我也一直試著以同樣的方式教育我的孩子們，他們會犯錯，但孩子是被允許犯錯的，這就是他們學習的方式，這也是我試圖教給孩子們的觀念。有時候，你必須放手讓他們去犯下那些錯誤。」他先前多次被問及關於布魯克林及其妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的分裂關係，皆拒絕回應，此次是他近期難得談到與孩子的關係。
布魯克林在聲明中指責爸爸貝克漢和媽媽維多利亞試圖破壞他和妻子妮可拉佩茲的關係，並且「將公眾宣傳和代言看得比什麼都重要」，並稱自己多年來一直保持沉默，沒想到父母不斷向媒體爆料，迫使他別無選擇，決定揭露謊言，「我不想和家人和解，我不再受人控制，這是我人生中第一次站出來維護自己。」
貝克漢家族風暴：從親子衝突到法律界線，一個名人家庭的裂痕被攤在檯面上
孩子被允許犯錯 🧩 貝克漢沒有反擊，只說了這一句話
長子布魯克林於社群公開家庭分歧後，貝克漢仍照原定行程受訪，未直接回應指控，而是談到孩子與成長的關係。他表示，孩子是被允許犯錯的，也提及社群媒體既有力量也有風險。這段話被外界視為，在風波之中選擇降溫的回應方式。
👉**貝克漢如何在節目中談到孩子、錯誤與社群影響
布魯克林提出長篇指控，貝克漢家族衝突走向公開化
布魯克林透過正式文件表達對父母在家庭與婚姻議題上的不滿，內容聚焦在長期互動造成的壓力與傷害。這起事件標誌著家族內部問題，已從私下溝通轉為公開層次，也讓外界重新檢視這個名人家庭的關係狀態。
👉**六頁文件中，布魯克林實際提出了哪些關鍵主張
從家人到律師 📩 貝克漢家族關係劃出新界線
布魯克林進一步透過律師函表明立場，要求父母若需聯絡，必須經由法律代表處理。這個選擇顯示雙方關係已無法以一般家庭溝通方式進行，也反映出他對個人界線的高度重視。
👉**為何親子之間的對話，會走到必須透過律師
社群封鎖成為現實界線，貝克漢家族互動停擺
封鎖不是情緒發作，而是一種明確訊號。對布魯克林來說，這可能是暫時保護自己的方式，也讓家庭關係停在一個需要時間的狀態。
👉**聖誕團圓為何破局，貝克漢家族關係發生了什麼變化
等了 22 年的榮耀 👑 貝克漢跪在國王面前，全家到齊卻少了一個人
貝克漢歷經 22 年，終於在國王面前完成封爵儀式，成為正式爵士。妻子維多利亞與其他子女皆到場見證這個重要時刻，但長子布魯克林並未現身。這份缺席沒有被多做說明，卻在家族近況的脈絡下，被外界自然解讀為一個值得關注的細節。
👉 **為什麼貝克漢封爵當天，布魯克林的「缺席」會引發這麼多討論
不是為了誰翻臉 💬 布魯克林終於開口說原因
面對各種猜測，布魯克林選擇把話說清楚。他認為衝突源自長期互動，而不是某一段關係，這樣的說法也讓事件多了一層理解空間。
👉**布魯克林為何要親自回應這個說法
