避談「中國」奏效!蔣萬安民調飆63% 年輕族群支持度一個月暴增23%

國民黨主席鄭麗文在選舉期間曾宣示「要讓所有台灣人都能自豪地說我是中國人」,這項政見讓她與其他對手做出區隔,最終獲得黨員支持當選黨主席。然而,這個議題延燒到台北市議會,卻讓國民黨最受歡迎的地方諸侯蔣萬安陷入兩難。

從去年12月1日民進黨議員洪健益在議會質詢開始,蔣萬安已三次被問及「是否認同自己是中國人」。三次回答如出一轍:「我是台灣人,我是中華民國的國民。」蔣萬安始終沒有說出「我是中國人」這五個字,即使鄭麗文主席強調兩人立場一致,蔣萬安仍維持相同說法。

政治評論員黃暐瀚分析,蔣萬安並非否認自己的中國認同,而是為了避免「中國」一詞造成中華民國或中華人民共和國的混淆。作為蔣家第四代,蔣萬安選擇以「台灣」和「中華民國」作為核心價值,刻意避開容易引發爭議的「中國」二字。

這個策略顯然奏效。最新TVBS民調顯示,蔣萬安在台北市支持度高達62%,大幅領先可能對手鄭麗君的25%和王世堅的27%。更值得注意的是,蔣萬安在20至29歲年輕族群的支持度,從去年12月的31%暴增至54%,成功超越王世堅。從2023年3月上任至今,蔣萬安的支持度從41%一路攀升至63%,從未下滑。

黃暐瀚認為,蔣萬安走的是「台灣路、中華民國路」,與鄭麗文主席的路線明顯不同。這種精準的兩岸議題拿捏,加上營養午餐等政策,讓他成為2028年國民黨最有能力與賴清德一決勝負的人選。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！

