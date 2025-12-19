避讓救護車苦挨罰！ 高雄首創推AI辨識 「讓道違規」不開單

讓道救護車，汽車、機車全開出停止線，事後收到罰單再申訴撤單，常引起民怨，現在科技執法導入AI辨識，讓道不開單（圖／TVBS）

不少人都會遇到停等紅燈時後方有救護車，一時間陷入天人交戰，到底要讓道苦吞罰單，還是選擇避而不見?高雄市警局首創推出科技執法導入AI辨識，只要偵測出車輛違規是為了避讓救護車就不開罰，目前有兩路口試辦，期盼能減少民眾困擾。

讓道救護車，汽車、機車全開出停止線，事後收到罰單再申訴撤單，常引起民怨，現在科技執法導入AI辨識，讓道不開單（圖／TVBS）

當救護車緊急通過遇到紅燈時，前方車輛常陷入兩難：是違規讓道還是裝作沒看見？許多民眾表示，救人要緊，即使違規也會選擇讓道，認為救護車的通行優先於交通規則。有民眾強調，救人比遵守交通規則更重要，違規後還可以申訴。然而，申訴程序耗時費力，造成許多民眾的困擾。

現在高雄市警局推出AI辨識系統，只要認定是避讓救護車而違規就不開罰，目前選定兩間醫院周邊道路，共兩路口試辦（圖／TVBS）

為解決這個問題，高雄市警局推出創新的AI辨識系統。這套系統會先透過AI技術辨識出救護車及讓道的車輛，再由員警進行人工審核。系統會以紅圈標記救護車，並另外標示避讓的車輛，經二次確認後，這些因讓道而違規的車輛將不會被開罰。

逕舉組組長林永川表示，這項系統能主動辨識因避讓救護車所產生的交通違規，並主動不予舉發，從源頭降低不必要的舉發與申訴，減少民怨與社會成本。

好意避讓救護車還得吞罰單，還耗費大把時間申訴撤銷，根據統計，113年、114年，申訴案件分別有23與13件（圖／TVBS）

過去兩年，因讓道救護車而違規的申訴案件分別有23件與13件。這項AI辨識系統的導入，正是期望能減輕民眾在遇到救護車時的心理負擔，讓民眾能毫不猶豫地讓道，同時不必擔心收到罰單。這項創新措施不僅展現了科技與人性的結合，也體現了執法單位對民眾處境的理解與關懷。

