避讓救護車遭罰違規免驚 高市警首創AI主動過濾

（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄市警局為減少民眾因配合避讓救護車，遭科技執法誤告發情形，首創AI影像辨識過濾機制，主動辨識因避讓衍生的違規，也從源頭降低不必要的舉發申訴，減少社會成本。

高雄市政府警察局發現，民眾因善意配合避讓救護車，反遭科技執法告發，事後提出申訴案，需費時處理，造成時間跟心力負擔。統計去年和今年至今，民眾因配合避讓遭告發後提出申訴案件分別為23件及13件，經查證後均已撤銷罰單。

為減少爭議並提升執法精準度，高雄市警局首創導入AI影像辨識過濾機制，於高雄榮民總醫院及高雄國軍總醫院周邊道路，選定左營區大中一路與鼎中路口、苓雅區中正一路與輔仁路口2處科技執法設備作為示範路口。

警方透過AI系統即時分析影像特徵與交通動態，主動辨識因避讓救護車所衍生違規，篩選後傳至主機後端，經員警再次審核確認後，主動不予舉發，從源頭降低不必要的舉發與申訴，減少民怨與社會成本。

高雄市警局交通警察大隊呼籲，市民聽聞救護車警示聲響時，應即時配合避讓，共同維護救命通道順暢與生命安全，未來將針對醫院周邊科技執法設備擴大建置，再逐步推廣至全市其他重要路段，打造更安全、順暢且人性化的交通環境。（編輯：李淑華）1141218