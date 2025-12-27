避邪神帖奏效！東京「西太后」餐廳成反共聖地 八炯重返揭現況

政治中心／程正邦報導

東京「西太后」餐廳成反共聖地，八炯重返該店和老闆合照。（圖／翻攝Threads@musiclin_1107）

曾因霸氣對抗小粉紅而名噪一時的東京中華料理店「西太后」，在歷經兩年的紛擾後，現狀如何？知名反共網紅「攝徒日記」八炯近期重返該店，不僅與老闆熱情合影，更意外遇見來自上海的遊客。這些中國遊客私下透露，在國內因言論管制無法發聲，來到這家掛滿「禁忌圖騰」的店「呼吸自由空氣」，反倒成了一種政治朝聖。

2023年12月，一位中國網紅在「西太后」店門口發現「禁止中國人及韓國人入內」的告示，引發種族歧視爭議，老闆解釋是因疫情和家人健康考量，將告示牌撤下仍遭小粉紅鬧場。（圖／翻攝Threads@formosa_taiwan_）

事件回顧：從「禁入令」到「避邪門神」的防禦戰

這場跨國輿論戰始於 2023 年，西太后餐廳老闆因不滿部分中國遊客行為，在門口張貼「禁止中國人入內」告示，隨即遭到多名旅日中國網紅輪番騷擾。這些網紅藉由報警、指控歧視來賺取中國國內的「愛國流量」，導致老闆生意大受影響，一度苦不堪言。

隨後，應對小粉紅經驗豐富的台灣網友紛紛出謀劃策，建議老闆將店內裝飾更換為中共最忌諱的敏感元素。老闆果斷採納，在窗戶與店內貼上「習維尼」、「8964」、「香港獨立」及「西藏獨立」等海報。此舉產生了奇效，為了流量而來的中國網紅若將這些畫面拍進影片，其帳號會在中國社群平台因違反審查機制而直接被「封號」。鬧事者為保住帳號，從此對該店避之唯恐不及。

為了感謝台灣人的鼎力相助，老闆特別在店內顯眼處掛上「莫惹台灣」的應援毛巾，象徵台日友好的特殊連結。

小粉紅拍片鬧場被老闆做成海報貼在牆上，成了「西太后」宣傳海報。（圖／翻攝Threads@musiclin_1107）

上海遊客認八炯 反共情緒下的「地下朝聖」

八炯近期造訪該店，在threads發文表示，西太后老闆對台灣支持者仍心存感激，笑稱那些敏感圖案簡直是「避邪門神」。令人意外的是，現場一桌來自上海的年輕遊客認出了八炯，並主動與其交談。

這些上海遊客坦言，在中國高壓的審查環境下，任何對政府的不滿都無法公開表達，看到西太后餐廳能如此公然、戲謔地對抗威權，讓他們感到既新奇又佩服。這顯示即便在中共長年的愛國教育下，仍有部分中國民眾選擇以「朝聖」方式，默默表達對言論自由的認同。

當年帶頭鬧事的網紅「油頭四六分」也被kuso成支持台港獨立份子。（圖／翻攝Threads@musiclin_1107）

鬧事者下場：油頭四六分避風頭，流量紅利後的反噬

據了解，當年帶頭鬧事的網紅「油頭四六分」，在引發日本黑幫關注及當地國會議員介入調查後，因擔憂法律制裁與人身安全，疑似早已悄悄返回中國。然而，其激進行為即便在中國內部也評價兩極，不少理性網民批評其「丟臉丟到國外」、「把愛國當生意」，顯示這種靠挑起仇恨換取的流量，終究難以持久。

