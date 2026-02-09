避開「我是中國人」！蔣萬安堅守兩句通關密碼 黃暐瀚揭馬英九勝選邏輯：沒台灣論述贏不了

國民黨主席鄭麗文近期多次主張「台灣人應自豪說出我是中國人」，台北市長蔣萬安卻展現了截然不同的應對。政治評論員黃暐瀚在直播中指出，記者已三度拿著黨主席的論述去詢問蔣萬安，但蔣萬安始終僅重複「兩句通關密碼」。黃暐瀚精闢分析，蔣萬安深知「中國」二字已被中華人民共和國沒收，若沒有「台灣論述」，國民黨將難以重返執政。

蔣萬安的「兩句通關密碼」：刻意避開敏感五個字

黃暐瀚觀察到，面對黨主席的「中國人論述」，蔣萬安在議會、專訪與各種場合，始終堅持只說：「我是台灣人，也是中華民國的國民。」 即使被記者套話，他仍冷靜地避開「我是中國人」這五個字。

黃暐瀚認為，這並非蔣萬安否認血緣，身為蔣家第四代，「他怎麼可能不是中國人？」但在當前的政治現實中，蔣萬安刻意避開敏感標籤，是為了保護台灣人對「中華民國」的共識，這也是目前絕大部分民眾的最大公約數。

為何不再自稱中國人？黃暐瀚引 PRC 憲法：模糊空間已消失

為何台灣民眾對於「我是中國人」的認同度持續降低？黃暐瀚直言這不是台灣人「腦補」，而是國際現實。他特別點出三個歷史轉折點：

2018 年 PRC 修憲 ：中華人民共和國憲法明確將台灣視為其領土的一部分。

2019 年 談話 ：提出「一國兩制台灣方案」。

2022 年 裴洛西訪台後：對岸頻繁軍演，軍事壓力陡增。

黃暐瀚解析，對岸已告訴全世界「中國就是中華人民共和國」，不再有模糊空間。在馬英九時期還能維持的「一中各表」，如今已被對岸定義死，導致台灣民眾擔心一旦自稱中國人，就會被國際解讀為「認同中華人民共和國」。

國民黨勝選公式：回頭看馬英九當年的《台灣好》

「沒有台灣論述的國民黨候選人，怎麼贏得總統大選？」黃暐瀚以馬英九為例，提醒國民黨員，馬英九當年競選時不只講中華民國，更主打「台灣加油讚」、唱《台灣好》、口號喊的是「台灣 Bravo」。

黃暐瀚強調，包含現任立法院長韓國瑜在內，其「台灣論述」都比以前更多了。蔣萬安現在的精準定位，正是看透了選舉邏輯。他認為，如果國民黨只是一味要求支持者說我是中國人，卻忽視了 PRC 正在國際上併吞「中國」二字的定義，那將會離台灣民意越來越遠。

保護台灣是核心 避開嗆聲、堅定立場

黃暐瀚最後指出，面對對岸的憲法挑戰與軍事威脅，台灣人「沒得選」，只能努力保護台灣。蔣萬安的態度並非在打臉黨中央，而是在實踐馬英九當年的成功路徑：在中華民國的架構下，給予「台灣認同」最優先的順位。