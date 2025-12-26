避開信義區人潮 看101跨年煙火不必卡位！6大私房景點超浪漫

Photo Credits：tw.jhan_1107、taiwan.4fun

跨年不想在人擠人的信義區卡位，其實也能輕鬆欣賞101煙火！只要選對位置，遠離喧鬧人潮，也能用更舒服、更浪漫的方式迎接新年。從河濱草地到靜謐湖畔，有的能倒映煙火光影，有的能在樹林間捕捉城市夜景，不必久站、不用推擠，依然能把101煙火完整收進眼底。這次精選6個私房觀賞點，其中這2個更是老手才知道的隱藏版景點，跨年想優雅一點，真的可以。

廣告 廣告

【看101煙火6大私房景點】

虎山親山步道

彩虹河濱公園

內湖碧山巖

福州山公園

國父紀念館翠湖

永春崗公園

虎山親山步道

https://www.instagram.com/p/CdNyb2lJGC-/

https://www.instagram.com/p/CUZCvzsFm3t/

https://www.instagram.com/p/B4Bx-oYDDKs/

Photo Credits： tw.jhan_1107、lynn0612_、940smallya

與象山、獅山、豹山被稱為台北信義區四獸山，虎山步道擁有豐富的生態環境，沿途林蔭茂密，海拔只有140公尺，路線也不會太複雜，因此老少咸宜，還能遠眺台北101，是適合慢行放鬆的親山步道，且生態豐富，很適合親子同行。

地址：台北市信義區福德街221巷200-5號

大眾交通：搭乘北捷至後山埤站，步行約15分鐘即可抵達。

彩虹河濱公園

https://www.instagram.com/p/B-ljA0zDtf6/

https://www.instagram.com/p/C1hnXo7v8BR/

Photo Credits：qiuung、taiwan.4fun

位在基隆河畔的彩虹河濱公園，是不少在地人心中的煙火祕密基地。距離101不遠，視野卻相對開闊，能清楚看到煙火在夜空中綻放，搭配河面倒影，畫面格外浪漫。公園腹地寬敞，人潮相較信義區少很多，適合攜帶野餐墊、與朋友輕鬆迎接新年。

地址：台北市松山區基隆河河濱

交通：捷運松山站，步行約10–15分鐘

內湖碧山巖

https://www.instagram.com/p/CMQdy0pj5ts/

https://www.instagram.com/p/B1tUzqeFDay/

Photo Credits：molly888666、funfuntom

碧山巖可以說是許多人台北觀賞夜景的小秘境，特別是跨年的時候許多人都會早早到這邊卡個好位子，居高臨下俯瞰整個大台北地區，特別是夜晚的時候市區燈火點點，絕對也是一個浪漫約會的好去處。

地址：台北市內湖區碧山路

福州山公園

https://www.instagram.com/p/C5Qtd9CvIKE/

Photo Credits： ichiro.yu

福州山公園隱藏在大安區，是許多在地民眾的私房景點步道，地勢不高平緩好走，步道多為枕木碎石步道，且兩旁綠樹成林，海拔僅約105公尺卻能擁有相當遼闊的全市景觀，相對其他景觀步道親民許多。

地址：台北市大安區臥龍街195巷

交通資訊： 搭乘北捷至麟光站後步行前往。

國父紀念館翠湖

https://www.instagram.com/p/B5PQwOCFGtG/

https://www.instagram.com/p/B1K2SJyjNQy/

Photo Credits：luxystranger、molly888666

想要一點靜謐感，國父紀念館翠湖是不錯的選擇。湖畔位置可遠眺101方向，煙火升空時，光影映在水面上別有一番詩意。相比正門與廣場區域，翠湖一帶人潮較少，氛圍悠閒，很適合情侶或想避開喧鬧的旅人，在城市中安靜迎接新年第一刻。

地址：台北市信義區仁愛路四段

交通：捷運國父紀念館站，步行約5–8分鐘

永春崗公園

https://www.instagram.com/p/CQbLSolnPMn/

https://www.instagram.com/p/COcs0bMHbfJ/

Photo Credits：emilychiuuu、nadiapan0105

因外型似象頭而得名象山，與周邊虎、豹、獅山並稱四獸山，山頂僅183公尺相當好爬，前且能俯瞰台北盆地與台北101大樓，視野極佳，是許多攝影愛好者拍攝夜景與跨年煙火的最佳地點。

地址：台北市信義區

交通資訊：搭乘北捷至象山站步行前往，或搭 22 號公車在「吳興國小」站下車徒步 6 分鐘即達。

撰文者/ 海的那編