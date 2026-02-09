避開北港大橋車潮 春節進出城替代路線曝光
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】春節假期北港地區人車湧現，北港警分局特別提醒用路人善用替代道路，避免集中行駛北港大橋，造成交通回堵。警方已公布進出北港鎮建議行車路線，協助民眾順利往返。
北港警分局，欲駕車進入北港鎮的民眾，建議由國道一號民雄交流道下交流道後，循嘉義縣道164線接159線，再轉行台19線或其他替代道路進入市區，以避開北港大橋主線車潮。
至於駛離北港鎮南下方向的車輛，可經北港大橋銜接嘉義縣道159線，再轉164線上國道一號；前往元長、土庫方向的用路人，則建議改走媽祖大橋，轉接縣道145線或155線，避開市區壅塞路段。警方呼籲民眾耐心行駛，遵守交通指示，共同維護行車安全。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）
