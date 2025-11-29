避開咖啡豆走味三大元凶 日本大師傳授簡單保存法與沖泡秘技

日本咖啡大師井崎英典透露咖啡豆最佳賞味期是烘焙完的二週內。（示意圖，pixabay）

咖啡愛好者們熱衷於親手研磨，追求極致風味。然而，一旦保存失誤，咖啡豆的香氣和滋味便會飛快溜走。世界級咖啡大師井崎英典在他的著作《教養としてのコーヒー》中，就點出了幾個常見的保存大忌，同時也強調了想煮出上乘咖啡，「水」的重要性絕對不容忽視。

咖啡本質上是種「鮮食」，黃金賞味期是烘焙後一週的時間，由於豆子剛烘焙完，因為內部還殘留著大量二氧化碳，因此須讓氣體充分釋放後，才能完整萃取出咖啡的原始精華。一旦超過2週，咖啡的香氣和風味就會開始走下坡，伴隨而來的是氧化帶出的酸味。為了確保每杯都新鮮，最好的做法是只買一週或二週的份量。要是心動買太多，務必留意保存方式。

在家如何保存咖啡豆？

咖啡豆品質的頭號殺手就是「氧氣、光線和熱度」這三大元凶。很多家庭習慣將咖啡豆倒入漂亮的玻璃或陶瓷罐中，但這其實是個大誤區，因為罐子無法完全隔絕氧氣，倒入的過程更會讓豆子接觸大量空氣，而玻璃罐還會讓豆子直接暴露在光線下。家裡最理想的保鮮方式是將咖啡豆維持在原廠密封包裝中，並直接冷凍保存。取用時無需解凍，以冷凍狀態直接研磨。不過，如果是已經磨好的咖啡粉，由於接觸面積大，新鮮度流失更快，更是得在開封後一週內盡快喝完。

如何泡出好喝的咖啡？

想要煮出一杯頂級好咖啡，原料只有簡單的兩樣，咖啡豆和水。光會精挑細選咖啡豆可不夠，「選水」才是決定成敗的關鍵環節。如果你用的是自來水，聞起來有氯味的話，記得先過濾再煮沸。想要讓咖啡的美味更上一層樓，不妨試試礦泉水，水裡的鈣和鎂可是萃取美味的超級助攻手，其中的鈣能帶來厚實的口感，鎂則能突顯酸度和果香。此外，水的「硬度指標」也須衡量，硬度太低的水（如蒸餾水、RO水）會沖不出味道，而硬度太高的水則會讓咖啡成分難以釋放，影響整體風味。

