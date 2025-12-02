避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場
紐約時報1日報導，中國餐飲連鎖店正在大舉進軍美國，某些中國速食、飲料品牌如今有機會在美國擴展事業版圖，同時躲避中國本地市場的激烈競爭；美國與中國之間的經濟關係雖然陷入空前緊張，卻沒有擋住一波波中國餐飲業者攻占美國市場。
源於中國南部城市江門、在中國有4000家分店的連鎖茶飲品牌喜茶(Heytea)，2023年迄今在全美開設30多家分店，包括位於紐約時報廣場的旗艦店。喜茶的兩家競爭對手霸王茶姬(Chagee)、奈雪的茶(Naisnow)今年各自都美國開設第一家店面。在中國店面數量是星巴克(Starbucks)三倍的瑞幸咖啡(Luckin Coffee)，在曼哈頓已經開了幾間分店。
中國規模最大速食業者之一、擁有2萬多家炸雞及漢堡分店的華萊士(Wallace)，美國第一家店選在加州核桃市(Walnut)。中國規模最大的火鍋連鎖店海底撈(Haidilao)進入美國市場十多年後，目前正在努力擴張。
報導指出，中國餐飲業者在中國國內面臨挑戰之際，開始尋求拓展美國市場。中國經濟已經不再爆量成長，連鎖餐飲業者遭到長期存在的房地產危機、消費者支出疲軟拖累，為求生存開始削價競爭，結果出現惡性競爭，經營模式無法長久，利潤空間遭到擠壓。
「番茄資本」(Tomato Capital)創辦人卿永(Bob Qing)說：「中國食品服務產業正面臨嚴重的供應過剩問題。」卿永表示，若以人均計算，中國餐飲店的數量是美國餐飲店的三倍，不過在中國新開張的餐廳裡，約半數一年之內就會關閉。
許多中國速食餐廳最近幾年迅速朝國際擴展，尤其在亞洲。不過，卿永說，美國對中國速食餐廳業者特別具有吸引力，因為美國是「唯一一個跟中國一樣成熟且規模龐大的市場」。
然而，中國餐飲業者進軍美國並不是一帆風順。由於中國是美國的經濟對手，甚至敵人，中國品牌必須在地緣政治上步步為營；餐飲業者全球擴張在中國雖被視為國家進步與發展的象徵，在美國卻可能被視為威脅美國本土企業。
就在中國餐飲連鎖店朝美國發展的同一時間，許多數十年前搶攻中國市場的美國品牌，現在則紛紛抽身。星巴克本月已將中國零售業務控股權賣給投資公司博裕資本(Boyu Capital)，「餐飲品牌國際公司」(Restaurant Brands International)則把漢堡王(Burger King)的中國市業絕大部分股權賣給了一家中國私人創投公司。
