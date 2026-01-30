避開國道塞車潮！ 東台灣走春3大隱藏秘境曝光

農曆春節連假將至，不想在西部國道塞車的民眾，目光可以轉向東台灣。旅遊業者建議，可以鎖定宜蘭、花蓮、台東三地，更挖掘出在地獨有的「招財」與「祈福」秘境，從宜蘭三星鄉象徵真金白銀的銀柳，到台東獨特的招財貓土地公，讓旅客在欣賞壯麗山海之餘，也能把滿滿的財運帶回家。

宜蘭三星採銀柳招財 祈願金身土地公

宜蘭行程首推最具年味的「採銀柳」體驗。宜蘭三星鄉不只是蔥的故鄉，更是「銀柳之鄉」，種植面積高達80公頃，產量佔全台95％以上。旅遊業者指出，由於「銀柳」發音與台語的「銀兩」相似，加上其外觀銀白色的花苞彷彿白花花的銀子，當地盛傳新春期間親手採摘銀柳，象徵著將財富帶進家門，具有招財吉祥的寓意，成為近年來許多內行旅客必訪的走春儀式。

求財行程不僅於此，位於四結的福德廟更是香火鼎盛的信仰中心。為了慶祝擴建十週年，廟方特聘名家耗時一年多、重金打造了一尊號稱全國最大的「金身土地公」，成為當地的精神地標；新春期間造訪此地，除了瞻仰金身土地公的莊嚴法相，更能祈求新的一年財運亨通；晚間則可安排入住綠舞親子飯店或蘇澳煙波雙泉館，讓一家大小在舒適的溫泉與日式園區中徹底放鬆。

漫步阿塱壹古道 朝聖招財貓土地公

若想遠離塵囂，台東的「阿塱壹微古道」絕對是探索原始海岸線的最佳秘境。旅遊業者表示，這條保留了原始自然風貌的古道，沿途能飽覽壯闊的太平洋海景與奇岩怪石，是新春期間「避人潮、賞美景」的絕佳選擇，行程中還串連了小野柳與充滿文創氣息的「熊都蘭」園區，讓旅客在自然的洗禮下感受東海岸的慢活步調。

值得一提的是，台東還有一處相當特別的「新春招財貓土地公」，與傳統土地公廟大異其趣，這裡將可愛的招財貓元素融入信仰中，既討喜又充滿喜氣，吸引許多年輕族群前往打卡求好運，搭配南迴火車的鐵道風情，為這趟東部之旅增添了獨特的文化趣味。

花蓮五星親子遊 暢玩海洋公園

針對親子族群，旅遊業者建議可以規劃花蓮行程，除入住遠雄悅來大飯店，並暢玩花蓮遠雄海洋公園，讓孩子們在遊樂設施與海洋生物的陪伴下盡情放電；此外，還可以前往鯉魚潭體驗踩船樂趣，或是在兆豐農場與動物近距離接觸，透過拓印敲敲樂等DIY活動增進親子感情，在山海環抱的花蓮度過一個溫馨熱鬧的農曆新年。