避開、通報、止血！醫揭無差別攻擊事件保命關鍵三步驟

台北市日前發生無差別暴力傷人事件，引發民眾對人身安全的恐慌與關注。社團法人台灣緊急救護醫療指導醫師學會針對此類事件提出專業建議，若不幸遭遇暴力事件，應牢記「避開、通報、止血」三步驟。

面對暴力事件時，首要任務絕非圍觀或驚慌失措，而是立即確保自身安全。（示意圖／Pexels）

醫師學會特別指出，面對暴力事件時，首要任務絕非圍觀或驚慌失措，而是立即確保自身安全。第一步「避開危險」是保命的基礎，民眾應迅速離開現場並尋找掩蔽物，切勿逗留在危險區域。待確認處於安全位置後，才進入第二步「冷靜通報」，撥打110或119，並清楚說明事發地點與現場狀況，讓專業救援單位能迅速抵達。

「正確止血」被急救醫學專家視為一般民眾能在暴力事件現場提供的最關鍵協助。醫師強調，嚴重出血若未及時處理，可能在數分鐘內導致失血性休克甚至死亡，因此止血的速度往往比等待專業救護人員到場更為重要。

對於止血技巧，醫師學會提供明確指引，建議民眾遵循「止血三步驟」：首先準確找出出血點，其次以乾淨布料或直接用雙手加壓傷口，最後持續施壓不中斷，直到專業醫護接手。專家特別提醒，止血過程中最大禁忌是反覆查看傷口或中途放開壓力，唯有持續加壓才能有效控制出血。

對於止血技巧，醫師學會提供明確指引，建議民眾遵循「止血三步驟」。（圖／中天新聞）

除了身體傷害外，暴力事件對目擊者及相關人士的心理健康同樣構成威脅。醫學會提醒，民眾可能出現焦慮、失眠或反覆回想事件畫面等創傷後壓力反應，建議相關單位應啟動心理支持系統，並鼓勵受影響者適時尋求專業諮商協助或撥打1925安心專線，以度過心理衝擊期。

專家強調，在暴力事件中，「避開、通報、止血」這三個簡單步驟若能正確執行，不僅能保護自己，更可能為傷者爭取寶貴的黃金救援時間，在專業救護人員抵達前提供關鍵的初步救助。

