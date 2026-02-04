避險基金大亨開砲！葛瑞芬批川普放任官員「自肥」，總統兒子靠虛擬幣大賺十億美元

美國億萬富豪、城堡投資（Citadel）創辦人葛瑞芬（Ken Griffin），日前在參與《華爾街日報》主辦的會議中，罕見地公開譴責川普政府，認為其成員正利用職權，一步步讓自己與其家族致富，讓他對許多政府方針感到疑惑。這番言論一出，也被視為華爾街重量級人物與共和黨核心圈之間，目前最嚴重的一次裂痕。

《金融時報》引述這位避險投資大亨的說法，葛瑞芬在會議中直言，在他看來、這屆政府在決策與路線選擇上，確實犯了許多錯誤，但這些決定、卻使政府官員的家族「獲益匪淺」。對此結果，他進一步提出質疑，「這讓人不得不問：公共利益是否真的得到維護？」

他強調，作為政府和公職人員，理應將公共利益放置心中，但按照目前的發展趨勢看來，卻令人深感不安。事實上，這並非葛瑞芬第一次公開批評川普（Donald Trump），但這位投資大亨過去主要聚焦在政策面，沒想到此番卻直接抨擊最具爭議兩點：「裙帶關係」與「家族獲利」。

總統家族收穫10億美元利潤？

事實上，葛瑞芬的批評並非空穴來風。根據《金融時報》2025年調查，川普旗下的加密貨幣事業，僅用短短一年時間就實現超過10億美元（約新台幣315.6億元）的稅前利潤。然而這個亮眼成績單背後，很大程度上得歸功於白宮，在川普上任後推動一系列「加密幣友善」政策，進而帶動相關產業鏈飆漲。

2026年1月28日，美國總統川普出席「川普帳號」計畫啟動儀式。（美聯社）

此外，川普的兒子們更是毫不遮掩地，讓旗下公司接連獲得政府機構合約。而且利用裙帶關係受惠的人，還不單只有總統一家，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與美國特使威特考夫（Steve Witkoff）的親屬，也被指控從中獲益。

白宮回擊：股市創新高是最好成績單

針對葛瑞芬的攻擊，白宮發言人德賽（Kush Desai）迅速作出回應，他強調「美國民眾的最佳利益」是政府唯一指導原則，更列舉美股創下歷史新高、實際薪資增長，以及通貨膨脹冷卻等作為本屆政府的政績。

有趣的是，葛瑞芬在最近一次選舉期間，捐贈數千萬美元給共和黨，但即使身為共和黨金主，他卻始終拒絕為川普背書。葛瑞芬甚至還公開吐槽，目前許多企業執行長（CEO），都因為畏懼遭到現任政府針對找麻煩，不得不採取沉默或「巴結」的態度，甚至主動捐款給就職基金，希望以此求取安穩生活。

受到川普暫緩關稅宣告影響，美股三大指數全面上漲。（美聯社）

他擔憂類似狀態持續下去，將使美國進入一種可怕的惡性循環：企業不再依靠自身努力而成功，改為優先取悅當權者。

現年57歲的城堡投資（Citadel）創辦人葛瑞芬（Ken Griffin），來自佛州、畢業於哈佛大學經濟學系。在就讀大學期間，就開啟他的市場投資生涯，並成功賺取不小獲益。畢業後第一份工作是在芝加哥，加入投資公司Glenview Capital Management，並很快獲得創辦人賞識，一年後就獨立門戶創立城堡投資公司。

時至今日，2026年最新財富排行榜上，葛瑞芬以淨資產512億美元，位列全球第34名。

