避險基金界的賈伯斯》33歲一度破產！達利歐谷底翻身，就靠這2大投資原則

在避險基金界，最著名的投資大師就是瑞･達利歐。

達利歐的橋水基金（Bridgewater Associates）直到二○二一年底一直都是全球最賺錢的避險基金，成立以來已經為投資人賺到將近六百億美元。

之所以有這樣的成績，與達利歐專注於找出讓風險降低、但報酬增加的模型有關。其實早在橋水公司成立初期，達利歐就發現電腦的潛力，因此他很早就開始蒐集各市場的數據，並將學到的技術分析工具輸入電腦分析，藉此找出最好的模型，他自稱「能夠深入發掘各種細微數字」，因此有「演算法股神」的封號。

廣告 廣告

他擅長從資料中觀察到空頭市場的徵兆，藉此避免受到市場大幅下跌的影響。像是二○○七年次貸風暴爆發，他早在前一年就已未卜先知；二○一八年貿易戰導致股市大跌，達利歐的基金反而交出近一五％的淨報酬率。無怪乎研究投資市場動態的《機構投資人》，稱他是「最會從危機裡賺錢的人」。

有媒體把達利歐譽為「避險基金界的賈伯斯」。達利歐改變了整個投資服務產業。從客戶服務、資產配置、經濟研究、客戶溝通，到資本回報全都設立了新的標竿，這跟史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）推出跨時代新產品與服務如出一轍。

從人生的谷底學習，歸納出原則

橋水一開始的發展很順利，達利歐不但事業有成，他的兩個小孩先後出生，可說是家庭、事業美滿。但到了一九八二年，卻出現第一次危機。

一九八一年，達利歐發現美國的銀行放貸給新興國家的金額遠高過銀行資本，他認為新興國家可能沒有能力還款，導致美國的銀行無法回收資金，進而引發經濟危機，因此他在公司出的報告寫下：「下一個經濟蕭條已經顯現。」

隔年，墨西哥債務出現違約，達利歐的預言果然兌現，媒體蜂擁而至，他志得意滿接受採訪，並加碼指出，聯準會救市將有七五％的機率功虧一簣，他還進一步放空股市；孰料他講完沒多久，聯準會量化寬鬆（QE）政策奏效，美國經濟復甦，股市大漲，出現長達十八年的榮景。

「我在這段時間的經歷，就像頭被球棒一直痛打一樣。」達利歐形容，他丟臉丟到全國，而且花了八年建立起來的事業毀於一旦。因為付不出薪水，整間橋水員工走光，只剩下達利歐一個人。家裡有兩個孩子要養，他不得不把車賣掉，向當爵士樂手的爸爸伸手借錢，一度窮到連買一張去拜訪客戶的機票都沒有。

在《原則》中，達利歐回想這次經歷，他認為這次的失敗是他經歷過最好的事情之一，「因為我學會用謙卑來平衡我過於躁進的個性。我學會了一種對錯誤的恐懼，它使我的思維從『我是對的』轉向『我怎麼知道自己是對的』」。在達利歐的人生中，經常會看到他從這樣的錯誤中學習，並歸納出不犯錯的原則，進而在未來創造更大的成功。

投資哲學一：重視邏輯甚於一切

達利歐說過：「我會把做每筆交易的邏輯寫下，」他將其投資理念公開，鼓勵人人吐槽，即使下屬亦可和其當面辯論，「我不在乎結論，我重視的是思考邏輯。」

他如何重視思考邏輯，可以從橋水的兩個產品看出來。

在投資理論中，通常會提到兩種類型的風險，一個是α（alpha）和β（beta）。α指的是特定投資標的的風險，而β則是整個市場固有的風險。在考慮投資標的時，都必須考量這兩種風險。想藉由承擔特定投資標的的風險來取得優異表現，就需要挑選投資標的的技巧，而希望承擔市場固有的風險來取得優異表現，就需要小心挑選參與的市場。

達利歐之所以會把旗艦基金取名為純阿爾法，就是因為這檔基金靠的是承擔α的風險而獲利，免受β風險的影響，也就是追求超額報酬，但不受市場表現影響。他發現大多數的避險基金把α和β攪和在一起，很多避險基金明明是靠承擔β風險賺錢，卻用管理α風險這種較貴的操盤方法來收費，結果這些基金還是會隨著市場的走勢而變化，完全沒有真正避開市場風險。

相對而言，全天候投資策略則是靠著承擔β風險而獲利。換言之，橋水是第一個讓客戶可以選擇承擔什麼風險的避險基金。

另外，達利歐投資時慣用「矩陣思考」，這也呈現出他是如何在乎思考邏輯。以全天候投資組合為例，這個策略採用2×2矩陣，考量「經濟成長率」（growth）與「通貨膨脹率」（inflation）兩個變數，將總體經濟環境分為成長加速（多頭市場）、成長減速（空頭市場）、通膨率提高（通膨）、通膨率下降（通縮）四種情況。當處於多頭市場時，就可以加碼股票；空頭市場時，則加碼債券；通膨時加碼大宗商品與黃金：通縮時則加碼債券。

舉例來說，如果成長減速、通膨率提高，達利歐就會增持黃金，減持股票。如果成長加速、通膨率降低，則是增持股票與債券，減持大宗商品與黃金。

投資哲學二：分散風險

達利歐的每個投資組合至少有十五種資產，因為他認為這可將風險降低八成。他的「純粹阿爾發基金」投資標的遍及整個市場，每次進行三十至四十種資產交易。他自稱無法預知哪項單一資產會漲或跌，「所以我不會在單一標的上孤注一擲」。這源自他初出道時做多豬肉、連續多日無量下跌的慘痛經驗，「我不想惡夢重演」。

達利歐稱其投資「九九％都是系統性的」，他買進或賣出某檔股票，不是單純看好或看衰該公司，而是針對不同狀況下整體投資的調整。這就是為何達利歐用電腦交易：預先設定各種條件，由電腦程式買進或賣出。

一般人如果沒有跟達利歐一樣思考整體策略，只仿效他買賣單一資產是很難賺錢的。這也可以說明為何達利歐對所謂的「明牌」嗤之以鼻，「如果投資只想知道哪檔股票會漲或跌，你必輸無疑」。

管理哲學一：極端透明

達利歐的管理和投資邏輯、方式如出一轍，他利用電腦蒐集、運算，把每種投資產品（或每位員工）的各項數據加以分析，然後得到一個最佳的解答。

如果走進橋水辦公室時，你會看到除了洗手間，每間會議室都是透明玻璃，沒有密室；抬頭往天花板看，每隔兩到三公尺，就有一架半圓形的黑色攝影機，記錄底下人們的一舉一動。

在橋水工作，沒有祕密。這就是達利歐強調的極端透明（radical transparency），為了讓大家誠實發言，每個人、每件事都攤在陽光下，不需要隱藏。

曾經批評橋水最兇的《紐約時報》曾爆料，先前橋水共同執行長艾琳．茉芮（Eileen Murray）因堅稱一封電子郵件是自己寫的，而非助理寫。橋水特別請當時公司的法律總顧問（後來擔任聯邦調查局局長）詹姆斯．科米（James Comey）負責所有調查，把盤問影片錄下後，傳給全公司看。連電子郵件到底是誰寫的這件小事，都可以驚天動地，查出誰在說謊，可見達利歐多麼要求誠實。

達利歐不怕失敗，不忌諱談論失敗，他要求員工跟他有一樣的標準。他規定，每位員工下班前要花十五到二十分鐘，把今天遇到的各種問題和失敗，寫成日記登錄，稱為問題日誌（issue log）。

如果事情做錯，但曾登錄在日誌上，就算失敗也能被接受；但沒有登錄，就被視為嚴重失職，可能得捲鋪蓋走路。如此毫不扭捏地面對失敗，有些人就是辦不到。

管理哲學二：創意擇優

達利歐讓組織內的所有員工，把內心的想法誠實以告。你可直言批評，可給任何人打分數，包括達利歐本人，所有想法和批評，都會被記錄下來。每一場會議都會錄音、錄影，同事間對彼此的批評都是公開的，甚至還會被剪成影片發給全公司。

他的想法很簡單：只有讓最聰明的頭腦，講出真心的想法，再藉由電腦及演算法的幫助，才能淬鍊出最精準的決策，打敗大盤。

一位員工吉姆．哈斯克（Jim Haskel）曾寄信給達利歐，給他接近不及格的「D」，批評他在會議上，「完全沒有準備，否則你不會講話如此缺乏條理」。在橋水，你有罵老闆的權利。

別人對你的評分，經過電腦運算，形成個人獨特的評量，稱為「棒球卡」。而在投票決策時，會根據每個人的特質，予以不同加權，最終的結果，就是公司的集體決策。達利歐自己就說，他從未做過違背公司集體意見的決策。

達利歐淬鍊40年的《原則》

達利歐和早年創業家一般，把自己的性格和主張，烙印在公司的文化裡。在橋水的大廳，每張桌上放的就是他寫的《原則》，如果你不習慣看紙本書，旁邊還有平板電腦，打開仍是這本書。

《原則》體現的是，每個錯誤都是一種學習，讓我們得以改進，最終邁向成功。而且應該把成功與失敗的經驗都記錄下來，藉此歸納出一套成功的原則。不論是在交易、管理，或是其他各種活動，都能透過這個方法讓自己有所改進，進而成功。

《向12位大師學投資》☛立即購書：商周Store、博客來

責任編輯：高郁捷

核稿編輯：張勝宗





看更多商業周刊內容

該買？不該買？專家教你2招擺脫花錢「罪惡感」，正確理財安心消費

查理蒙格助巴菲特成為股神的3個人生禮物：戒貪、勇氣、遠見

你不該買個股，更不該抄底！用百年數據驗證的「最安全投資術」