避險心理持續、銀價再刷新高突破75美元！ 3類貴金屬今年漲幅已破百

[Newtalk新聞] 受地緣政治緊張局勢影響，貴金屬價格獲得支撐，白銀今（26）日再刷新歷史高價、黃金也接近歷史最高紀錄。

截至 9:35 分，白銀現貨價格來到每盎司 75.11 美元、漲幅 4.5%，連續第五個交易日上漲。白銀今年已飆漲約 150%，自 10 月發生歷史性軋空行情後，漲勢持續加速。現貨黃金價格小幅攀升，高點一度來到 4,531 美元，隨後小幅回檔，目前還上漲 0.61%，報 4,501 美元。

自美國對委內瑞拉實施油輪封鎖，引發地緣風險升溫，黃金的避險吸引力增強。交易員亦押注美國聯準會（Fed）2026 年將進一步降息，由於貴金屬不孳息，較低利率有利於行情看漲。本周稍早，金價已接連刷新歷史價位紀錄，在 2025 年關結束前，很可能寫下自 1979 年來最佳年度表現。

世界黃金協會（WGC）數據顯示，除了五月份外，今年每月黃金ETF的總持倉量均有增長。至於黃金是否還有望再攻，世界黃金協會調查顯示，43% 受訪央行打算未來 12 個月再增持黃金，華爾街資深市場策略師亞德尼（Ed Yardeni）更拋出，金價至 2029 年最高可能上看 10,000 美元／盎司，但也有機構對此持行情謹慎看待。

據《CNN》統計，今年來白銀期貨價格飆升 150%，鉑金期貨價格上漲近 150%，鈀金期貨價格也漲了 100%。當然，黃金漲幅也相當亮眼，紐約黃金期貨價格今年迄今漲約 71%，可望創下 46 年來最佳年度漲幅，主要也得益於各大央行擴大黃金儲備，及資金大量流入黃金相關ETF。

多家機構近日也發表了關於黃金的展望，高盛出具報告指出，聯準會已進入長降息周期，實際利率的下行，有利金價達 4,900 美元。同時，美元可能週期性走弱，將進一步提升貴金屬的吸引力。摩根大通補充，全球投資人對金融系統的穩定性愈來愈擔憂，歐美及一些 G7 國家成員的債務膨脹，正在削弱法定貨幣的地位，強化了黃金作為最後避險資產的角色。

白銀同樣地走勢接連飆升，專家表示，這可能與這兩種金屬間獨特的關係有關。Orrell Capital Management 和 OCM Gold Fund 的副總裁兼投資組合經理 Steven Orrell 表示，「從歷史數據來看，在貴金屬牛市期間，白銀價格通常會落後於黃金，隨後出現大漲；過去五年來，白銀表現一直落後於黃金，直到上個月出現大幅飆升。考量黃金今年度堪稱史詩表現，白銀等貴金屬由於與黃金緊密連結，無疑是推升其價格的重要因素。」

