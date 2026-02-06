避險情緒升溫 台股開低下跌逾500點

（中央社記者曾仁凱台北6日電）市場避險情緒升溫，比特幣暴跌，5日美股續挫，拖累今日台股開低，早盤最多下跌逾500點。至9時5分，台股加權指數下跌405.63點，至31395.64點。代表中小型股票的上櫃指數也同步開低。

3大權值股，台積電早盤最多下跌25元至1740元；台達電、鴻海也同步下挫。

法人分析，農曆年前封關僅剩幾個交易日，近期全球不確定因素多，美股自高點回落，預料台股短線震盪恐加劇，不過市場仍普遍看好企業今年獲利動能，對台股長線看法不變。（編輯：潘羿菁）1150206