避險情緒升溫 澳洲公債ETF吸睛

【記者柯安聰台北報導】今年以來全球避險情緒迅速升高，推升貴金屬全面走強。黃金在地緣政治風險、美國政策不確定性與美元震盪的多重影響下屢創新高，價格多次逼近每盎司5000美元，成為2026年初市場最受矚目的資產之一。儘管全球股市仍維持震盪走升、企業獲利前景偏向正向，但美國政策走向、地緣政治與美元前景等不確定因素，使市場避險需求持續加溫。



野村投信表示，風險性資產仍具韌性，但投資人更傾向尋找兼具抗震與穩定收益的配置標的，使固定收益市場成為本波資金重新布局的核心。2026年全球債市在「高起始殖利率」、「經濟成長降溫」、「政策轉向」三大因素帶動下，報酬機會優於過去10年，尤其以 高品質主權債與投資等級企業債最受青睞。



00987B 野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF經理人劉璁霖表示，近期避險需求雖推動黃金走強，但2025年以來的快速上漲，更反映市場對美債與美元等傳統避險資產的疑慮。過去市場動盪多來自美國以外的區域，但目前從關稅政策、貨幣政策到外交關係，美國本身即是主要不確定性來源。在此情況下，投資人開始尋找除美國公債與美元之外的替代避險工具，使黃金受到高度關注。不過，劉璁霖也提醒，黃金不具收益，價格合理區間難以明確判斷，市場對其漲勢是否能持續仍存有疑慮。因此，部分避險需求可能轉向具孳息能力、信用品質穩健的其他債券資產，以提升投資組合的防禦性並降低波動。



劉璁霖強調，在全球債券市場中，澳洲公債是最具避險與收益條件的資產之一，原因包括：

1.AAA最高信用評等：澳洲獲3大國際信評機構一致給予最高評級，信用品質備受肯定。

2.殖利率具吸引力：目前澳洲10年期公債殖利率超過4.8%，不僅在AAA國家中最高，也優於美國與其他成熟市場。

3.政治經濟穩定、地緣風險低：澳洲遠離主要地緣衝突敏感政治區域，是當前全球不確定環境下的有利條件。









受到上述因素吸引，澳洲公債與企業債近期持續獲得資金買盤。2026年初以來，以美元計算的 澳洲10年以上公債指數累積報酬率大幅領先美國公債，再度凸顯其「高品質避險資產」的特性。



過去台灣投資人多習慣透過美國公債ETF或高品質公司債ETF追求穩健收益。然而，劉璁霖指出，若從全球視角比較，澳洲公債已具備足以與美國公債匹敵的條件。劉璁霖表示，雖然部分北歐國家同樣擁有最高AAA主權信評，但其10年期公債殖利率普遍不到3%，明顯低於美國；相較之下，澳洲不僅同樣具備AAA評級，目前10年期公債殖利率落在約4.8%至4.86%，長期維持在2年高點附近，甚至高於美國同天期公債，使澳洲成為市場難得一見的「高信評 × 高殖利率」組合。澳洲能維持AAA評等，關鍵在於多年來堅守財政紀律，加上經濟結構具備中長期穩健成長動能，形成其他國家難以複製的債市優勢。



從基本面分析，劉璁霖表示，澳洲12月CPI年增率升至3.8%，核心通膨亦上升至3.3%，高於市場預期。通膨壓力使市場重新調整對RBA（澳洲央行）2月升息的機率定價，推動殖利率維持在高檔震盪，也吸引全球收益型資金持續流入澳洲債市。



信評方面，劉璁霖提到，3大國際信評機構均維持澳洲AAA評等，Fitch在2024年底的最新報告更再次強調澳洲具備穩健財政、成熟制度與良好中期成長前景，在先進經濟體中相對突出。



供給面也出現改善，劉璁霖表示，澳洲政府債務管理辦公室（AOFM）在2025年底下修本財年國庫券發行規模至約1250億澳元，低於原先預期，有助降低市場供給壓力；同時將於2026年推出新到期日國債與綠色國庫券，增加ESG資金的潛在需求來源，擴大市場深度。



整體經濟方面，劉璁霖分析，澳洲GDP在2025年第4季維持約2%年增率，私人投資與設備支出仍具動能。由於服務類通膨與房價壓力仍在，RBA短線偏向鷹派，市場普遍將2月升息視為「可能選項」。未來政策節奏將取決於核心通膨的降溫速度。在此環境下，較高且具持續性的實質利率反而提升中長天期澳洲公債的投資吸引力。



雖然風險資產尚未出現明顯回落，但市場的避險情緒依然推動金價走高。然而，由於黃金本身不產生收益、且估值難以精準衡量，投資人多採取「黃金搭配高品質債券」的雙軸配置策略以分散風險。劉璁霖表示，澳洲主權債具備AAA信用品質、殖利率高於多數成熟市場、供給壓力減輕，加上其地緣位置遠離主要全球衝突區域，使其成為今年相對突出的避險資產選項。



展望後市，劉璁霖表示，若澳洲通膨在未來數季逐步下降，RBA有機會在 2026 年下半年重啟溫和降息循環；若數據維持強勁，政策則可能更長時間維持觀望或緊縮。無論利率走向為何，劉璁霖強調，澳洲債市的結構性優勢，包含「高信評」、「票息」、「供給改善」、「綠色債帶來的額外買盤」都將使澳洲公債持續成為2026年全球固定收益市場高度關注的主流資產。（自立電子報2026/2/4）