避險與美元角力 金價拉鋸戰 小摩：2026年底目標6300美元

[Newtalk新聞] 金價開盤後延續前日上漲走勢，加上由於伊朗無人機逼近林肯號航母遭到美軍擊落影響，中東局勢持續升溫，激勵金價上漲來到 5,092.05 美元後，壓回至 5,070 美元附近波動。截至今天(5日)下午2點前，黃金交易價來到4852(盎司/美元)。

台銀表示，金價先維持於5,060-5,080 美元高檔區間波動後，因市場預期日本執政的自民黨有望在改選中獲壓倒性勝利，有利首相高市早苗推行擴張性財政政策，市場押注日圓恐走貶重回 160 關口，短線日圓對美元貶至156.8，使得美元指數走強一度回升至 97.57，壓制金價高檔漲勢，金價快速拉回至 5,020 美元，加上美國公布 1 月標普全球服務業與綜合 PMI 雙雙優 於預期，迫使金價壓回至 4,860 美元後再反彈至 4,960 美元。

StoneX市場分析主管Rhona O’Connell表示，近期貴金屬市場出現大規模拋售，主因在於聯準會新任主席提名確定，市場不確定性消除，由於美聯儲決策採投票制，因此人選是否為華許並沒有太大差異，然而未來央行獨立性可能受到政府干預的隱憂仍將會是推動金價的重要因素。

摩根大通(JP Morgan)報告，雖然金價遭遇自1983年以來最嚴重的單日跌幅，但該行仍然看好金價表現，主要推動力將來自於各國央行，由於全球去美元化的趨勢仍在持續，短期內不會有太大改變，認為2026年央行購金數量有望來到800公噸，因此預期2026年底金價目標價為每英兩6,300美元。

資料來源：Metalsdaily、Kitco News、台銀金市日報

