避險資金湧入！ 黃金現貨逼近5600美元 白銀也飆漲





國際貴金屬市場持續狂飆，在地緣政治與經濟不確定性升溫下，避險資金大量流入。根據《路透社》（Reuters）報導，現貨黃金29日延續破紀錄走勢，一度逼近每盎司5,600美元大關；白銀同樣強勢，距離120美元整數關卡僅一步之遙，雙雙改寫歷史新高水準。

截至格林威治時間（GMT）29日0時39分，現貨黃金上漲2.1%，報每盎司5,511.79美元，盤中最高觸及5,591.61美元。今年以來金價已累計上漲逾27%，繼2025年大漲64%後，漲勢依舊猛烈。本週金價更在避險需求、各國央行持續買盤及美元轉弱等多重因素推動下，單週漲幅超過10%，並首度站上5,000美元大關。

報導指出，華僑銀行（OCBC）分析，政府債務負擔攀升、地緣政治風險以及政策不確定性，正加速黃金在投資組合中的「結構性再定位」。分析師認為，黃金已不再只是危機或通膨避險工具，而是逐漸被視為中性、可靠的價值儲存資產，同時具備跨不同總體經濟環境的分散風險效果。

市場同時關注美國政策動向。美國聯邦準備理事會（Federal Reserve，簡稱Fed）日前決議利率按兵不動，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）坦言，去年12月通膨仍高於2%的政策目標，進一步強化市場對長期不確定性的預期，也為金價提供支撐。此外，美國總統川普（Donald Trump）針對伊朗核議題的強硬表態，使中東緊張局勢升溫，避險情緒再度升高。

29日，加密貨幣集團泰達幣（Tether）計劃將其投資組合的10%至15%配置於實體黃金，這也支撐了黃金價格。

分析師也提醒，金價走勢呈現「拋物線式上漲」，短線不排除出現回檔。不過，IG集團（IG Group）市場分析師賽卡莫（Tony Sycamore）指出，2026年整體基本面仍具支撐力，若出現拉回，反而可能成為吸引買盤進場的機會。

白銀方面，現貨白銀29日上漲1.3%，報每盎司118.06美元，盤中創下119.34美元歷史新高，今年以來漲幅已超過60%。渣打銀行分析指出，白銀市場今年仍將出現供給缺口，且地上庫存減少，才是市場緊俏的關鍵原因。相較金價高不可攀，白銀也吸引資金轉向布局。

其他貴金屬同步波動，現貨白金小漲0.5%至2,710.20美元，鈀金則下跌1.3%，報2,048.14美元。整體而言，在全球風險升溫下，貴金屬避險行情仍持續發酵。

