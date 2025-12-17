避險資金一度撤離！RBC、法興雙看多、目標直指5100美元

[Newtalk新聞] 市場關注美國即將公布重要就業數據影響，投資人先行退場，加上美國總統川普表示，俄烏終戰協議已接近達成，避險資金流出金市，迫使金價下跌至 4,270.79 美元後，買 盤逢低承接反彈至 4,285 美元。截至今天(17日)下午2點前，黃金交易價來到4332（(盎司／美元）。

台銀表示，市場觀望氣息濃厚，金市賣壓再度湧現，金價拉回至 4,274 美元，吸引低接買盤進場，金價反彈至 4,302 美 元。晚間美國公布 11 月非農就業人數為 6.4 萬人，高於市場預期的 5 萬人，然失業率則由前值的4.4%上升至 4.6%，為 2021 年 9 月以來最高，另 10 月非農就業人數下修至減少 10.5 萬人，為 2020 年底以來最大降幅，同時 10 月零售銷售不如預期值與前值，美元指數及美國 10 年期公債殖利率紛紛走低，激勵金價上漲至 4,334 美元後，高檔賣壓湧現，回跌至 4,303 美元附近震盪，最後報價 4,303.53 美元。

《Metalsdaily》報導，加拿大皇家銀行(RBC)報告，儘管金價年初至今漲幅已大，但由於地緣政治風險正使各國經濟出現分化，以及人工智慧發展加劇通膨不確定性，加上央行態度轉向寬鬆貨幣政策，與政府財政赤字等因素都將支撐金價走勢，預期2026年與2027年平均金價，將有望落在每英兩4,600美元與5,100美元。

《Kitco News》報導，法國興業銀行(Société Générale)報告，展望未來，美國利率仍將逐步下降，預期金價在2026年將持續表現出色，並優於美國公債與美元，該行在其多資產的配置中維持10%的黃金配置，並預期至2026年底金價，將有望觸及每英兩5,000美元之價位。

