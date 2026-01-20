避雙重課稅 台美將重啟會談

行政院副院長鄭麗君20日透露，19日接獲美方最新消息，希望啟動台美避免雙重課稅協定（ADTA）後續會談。（黃世麒攝）

台美貿易談判結束，近期將簽訂對等貿易協定，我方持續喊話加速的台美避免雙重課稅協定（ADTA），目前尚未完成立法程序，行政院副院長鄭麗君20日透露，19日接獲美方最新消息，希望啟動後續會談，等於是談判團隊在對等關稅、232條款之外的額外收穫。行政院長卓榮泰則期待國會在正確資訊下與行政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家向前進。

鄭麗君表示，此次赴美總結會議時，再度向美方表達，希望美方能盡速完成ADTA，降低雙方企業投資面臨的稅務問題，前天已收到美方訊息，相關單位希望啟動雙方ADTA進一步對談，以利加速後續相關程序。

廣告 廣告

此外，美國最高法院將裁定美國總統川普對全球加徵大規模關稅的合法性，鄭強調，談判小組持續密切關注中，也必須推估美國政府會如何因應。她分析，其實美方已將許多品項逐漸移往232條款進行調查，因此，過去我方談判團隊花了很多時間，針對未來各種可能情境預判，而台美也將建立磋商機制，就未來232調查項目持續爭取優惠。

財政部官員表示，ADTA已獲美國眾議院通過，還要經參議院審議通過，雙方仍在技術性磋商對談，但不會影響法條內容，待參議院通過後，川普確認符合「公平互惠」原則，便會完成簽署。

依《稅捐稽徵法》規定，財政部可基於互惠原則，與外國政府或國際組織商訂稅務用途資訊交換及相互提供其他稅務協助協定，經報請行政院核准後，可以外交換文方式推動，只需送立法院備查即可。