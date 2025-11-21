避難還要先下載註冊？徐巧芯痛批民防手冊「數據差2倍多」 網友狠罵：巧立名目A錢最在行

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

國防部近期投入6千萬元印製並普發《台灣全民安全指引》，原意是加強民眾在危難時的自保能力，然而手冊發到民間後，卻因需要掃描QRCODE下載軟體、註冊帳號等繁瑣操作、不同系統避難數據互相矛盾等漏洞，引起網路熱烈討論。國民黨立委徐巧芯針對相關問題強烈批評，輿論也接連質疑手冊實用性。

徐巧芯表示，全台避難處所的盤點並不完整，她質疑在資訊未整合前便大規模印製紙本手冊，難以發揮預期的防災效果。（圖／翻攝自FB@政客爽）

徐巧芯在今日的質詢中指出，民眾若依照手冊指示想查詢避難地點，必須先以手機掃描QR Code，再下載指定APP並完成帳號註冊，整套流程繁複且不符合緊急情況的使用需求。她進一步比對「警政服務」與「消防防災e點通」等官方平台後發現，同一區域的避難容納人數竟從645人到1416人不等，差距明顯，讓人無法確定哪一組才是正確資訊。

徐巧芯表示，全台避難處所的盤點並不完整，她以立法院周邊為例說明，「許多政府機關皆設有地下室，具備足夠空間作為空襲避難點，卻未被納入政府公布的防災系統」。她質疑在資訊未整合前便大規模印製紙本手冊，難以發揮預期的防災效果。

針對此事，政治評論粉專「政客爽」也在臉書發文調侃，若戰事突然爆發，民眾還得一邊逃難、一邊下載APP與註冊帳號，更揶揄「要不要順便抽個獎？」批評政府在資料與便民性都尚未準備好的情況下，就匆忙將手冊印製發送，「這樣花六千萬是花心酸的？」

這篇貼文引來大量留言回應，不少網友直指，「標準詐騙手段騙取個資」、「6000萬呵呵」、「消化預算的手法太拙劣」、「巧立名目A錢最在行」、「印刷那些有用嗎？一切都只為了貪污，圖利廠商浪費那麼多錢，真是敗國賊」、「戰爭來電塔可能就是優先被打掉的目標，沒有電，沒有網路，用什麼APP啦，真的有夠北七」。

也有不少支持者留言，「看到就覺得台灣人真的要清醒一點，太多不關心和愚昧的人」、「看了電子版感覺裡面的內容很豐富，防災等訊息很全面，是很實用的手冊。」、「不過感覺由內政部印發可能比國防部還理想，爭議可能較小。 」「電子檔要下載起來，我要好好保護我自己跟心愛的家人 」



