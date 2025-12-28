避難60秒！屏東村莊倒數「地震來了」 全村廣播提醒民眾

屏東竹田鄉履豐村，在27日晚間發生地震時，村里的廣播在60秒前就提醒，而且還逐漸倒數震波快接近了（圖／TVBS）

屏東竹田鄉履豐村，在27日晚間發生地震時，村里的廣播在60秒前就提醒地震要來了，整個過程被監視器紀錄下來，實際走訪履豐村長的辦公室，原來他們是利用電腦軟體，從電腦連結音源到村里廣播，設定如果當地震度4級以上，就會發出警示音，來提醒民眾做好避難。

屏東竹田鄉履豐村，在27日晚間發生地震時，村里的廣播在60秒前就提醒，而且還逐漸倒數震波快接近了（圖／TVBS）

在屏東竹田鄉履豐村，一套簡易卻高效的地震預警系統，在12月27日東部海域地震時發揮了關鍵作用。當晚，村里廣播系統在地震波抵達前60秒就開始預警，並進行倒數，整個過程被監視器完整記錄下來。從震波即將抵達的65秒開始，廣播系統便向全村民眾發出警告，並逐漸倒數至震波抵達。

廣告 廣告

原來是利用地震速報的軟體，用電腦連接村里廣播，如果4級以上，電腦就會自動發出警示，而傳到廣播器提醒村民（圖／TVBS）

距離震央約兩三百公里的屏東地區，雖然最高震度僅達3級，但在倒數10秒時監視器畫面已開始晃動。這提前的50秒通知時間，為村民提供了寶貴的避難準備時間。履豐村長邱光榮表示，這套系統已經安裝了約3至4年，連消防隊也曾前來參觀，對此系統評價極高。

這套預警系統的運作原理相當直接。村長的兒子邱建鈞解釋，他們使用一般住家電腦連接音源線，將訊號傳送到廣播系統，再轉播給全村居民。系統設定為當地震達4級以上時，電腦就會自動發出警示聲。由於宜蘭外海與屏東的地理位置相距甚遠，使南台灣地區有約60秒的預警時間可以做準備。

地震速報的技術流程首先由氣象署的測站測得震度，然後利用早期震波資料快速計算出地震規模、位置與深度，並預估各地區震度。接著透過快速通訊技術將資料傳輸給系統廠商，在具威脅性的地震波到達前發布警報，讓民眾能夠提前做好避難準備。

村長兒子具有義消身分，當初的發想者是他，而這串接廣播系統，搶在具有威脅性的地震波到達前發布，讓民眾做避難準備（圖／TVBS）

作為這套系統的發想者，邱建鈞不僅是水電工作者，還具有義消身分。他強調，預先防範災害的重要性在於減少後續處理的時間和困難，這正是他們建立這套系統的初衷。目前這套村里預警系統已獲得村民的高度好評，至於政府機關是否會考慮擴大實施類似方法，仍有待進一步研議。

更多 TVBS 報導

越南世紀洪災90死、12失蹤！18萬戶泡水 經濟損失破百億

搖十幾秒 27號深夜強震 南部捷運一度停駛 民眾驚嚇難眠

堰塞湖威脅揮之不去！光復鄉居民逢雨心驚 「憂再發生」難安眠

獨／嚇壞！ 報佳音突遇6.1強震 醫院志工「聲音顫抖」仍傳遞平安

