《避雷》一出秒忘麥可原唱！粉絲崩潰：「腦中只剩避雷在循環」

記者林宜君／台北報導

近日社群平台瘋傳一支二創改編影片，把流行樂天王麥可．傑克森的經典名曲《Beat It》二創成「避雷」。（圖／翻攝自popking101 TikTok）

經典旋律一響，記憶立刻被改寫。當熟悉的節奏遇上二創，原唱的名字反而被擠到腦後，網友直呼「真的回不去了」。近日社群平台瘋傳一支二創改編影片，把流行樂天王麥可．傑克森的經典名曲《Beat It》二創成「避雷」。影片一曝光立刻引爆討論，不少網友笑說「一秒忘記原唱」、「腦中只剩避雷在循環」，意外讓這首發行超過四十年的經典，再次成為話題焦點。

《Beat It》收錄於麥可．傑克森一九八三年推出的專輯。（圖／翻攝自popking101 TikTok）

這回在網路爆紅的「避雷」版本，則是以誇張唱腔與生活化歌詞重新詮釋原曲節奏。（圖／翻攝自popking101 TikTok）

《Beat It》收錄於麥可．傑克森一九八三年推出的專輯《Thriller》，原曲以反霸凌為主題，融合搖滾與流行元素，並邀請吉他手 Eddie Van Halen 跨刀演奏，當年橫掃全球排行榜，也成為流行音樂史上的代表作之一。多年來不僅被翻唱無數次，更經常出現在電影、廣告與各類節目中，是辨識度極高的經典旋律。

甚至有人自嘲「回去聽原版會自動腦補避雷」。（圖／翻攝自popking101 TikTok）

雖然與原曲精神南轅北轍，卻正中網友笑點，留言區充滿「越聽越洗腦」。（圖／翻攝自popking101 TikTok）

這回在網路爆紅的「避雷」版本，則是以誇張唱腔與生活化歌詞重新詮釋原曲節奏，搭配刻意放大的肢體動作與表情，形成強烈反差感。雖然與原曲精神南轅北轍，卻正中網友笑點，留言區充滿「越聽越洗腦」、「本來很帥，現在只想笑」等回應，甚至有人自嘲「回去聽原版會自動腦補避雷」。

也有樂迷指出，這類KUSO二創之所以能成功，關鍵就在於原曲本身夠經典，只要旋律一下，辨識度立刻成立。（圖／翻攝自popking101 TikTok）

也有樂迷指出，這類KUSO二創之所以能成功，關鍵就在於原曲本身夠經典，只要旋律一下，辨識度立刻成立，才有被惡搞、被再創作的空間。從致敬、翻唱到惡搞，某種程度也證明了《Beat It》歷久不衰的影響力。對不少網友而言，「避雷」或許只是短暫的網路笑梗，但也讓一首老歌再次被年輕世代討論、搜尋與播放。有人笑稱「這就是另類的文化傳承」，也有人感嘆「經典終究逃不過被玩壞的命運」，不過可以確定的是，這波KUSO熱潮，確實讓《Beat It》再度站上社群浪頭，成為跨世代的共同話題。

