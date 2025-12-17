「避震器插鐵軌」險害普悠瑪出軌！台中男辯：患精障可減刑 法官打臉

記者林意筑／台中報導

洪男竊走4支汽車用避震器後插在鐵軌上險釀禍。（圖／翻攝畫面）

今（2024）年5月時，台中一名洪男前往清水區某修車廠外偷走4隻避震器，隨後又闖入某處平交道內將避震器插在鐵軌上，有民眾見狀上前將避震器移除，隨後有輛普悠瑪自強號列車急駛而過，所幸並未發生重大事故。全案經台中地院審理，判處洪男2年徒刑、監護1年。

今年5月4日清晨5時許，患有精神疾病的洪男在某修車廠檢取竊走4支汽車用避震器，於2小時後，約上午7時許時，洪男前往清水區濱海路某處平交道，且因不明原因將避震器安插在鐵軌上後離去。洪男行為恰巧被路過民眾發現，擔心恐發生事故，立即協助將避震器移除，約4分鐘後，台中278車次普悠瑪自強號列車急駛而過，避免了列車出軌或翻覆事故。

後續鐵路警察局發現此事，經調閱監視器畫面，確認洪男犯行，並依法將其送辦。全案經台中地院審理，發現洪男有精神障礙病史，且經中國附醫鑑定報告確認，對此辯護人表示，洪男適用《刑法》第59條情堪憫恕減刑，不過法官仍認為，洪男無視火車上人員生命安危，稍有不慎可能釀成重大災害，不可適用該規定減刑。

法官也說，洪男竊取他人財物，並將此物用於威脅火車安全，及列車上乘客生命安全，已經造成社會大眾對搭乘交通工具恐慌不安。經綜合考量，洪男在範風險高，依竊盜罪處拘役40日，可易科罰金，至於妨害火車行駛安全罪判處2年刑期，施以監護1年，可上訴。

