邀台參與環太軍演 美軍委會議員：集體警告中勿犯台

（中央社記者鍾佑貞華盛頓9日專電）美國聯邦眾議院連續數年通過國防法案，支持邀請台灣參與環太軍演。眾院軍委會首席議員史密斯近日談到這項立場時表示，邀台參與意在向中國傳達訊息，不僅美國，其他國家也將協助台灣自衛，呼籲中國勿對台動武。

軍事委員會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）6日出席華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）座談，回應為何特別選擇環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）邀台參與時表示，部分原因是為了建立聯盟，環太軍演涵蓋許多國家與人員，能展現力量。

環太軍演由美國主導，自1971年開始舉行。去年有29國參與，國際合作達到空前規模，計有40艘水面艦艇、150多架飛機、3艘潛艇和2萬5000人。

美軍印太司令部藉由環太軍演，加強環太平洋地區國家武裝部隊間的協同作戰能力。中國2018年起已不再受邀。

美國聯邦眾議院連年在年度大法「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）中提出建議，邀請台灣參加環太軍演。參議院今年10月通過的NDAA則加碼，「強烈建議」邀台參與。如果國防部長決定不邀請，需通知國會並說明理由。

國防授權法案中另提到啟動台美共同生產研發武器。史密斯說，共同生產同時符合兩個主題，一是幫助台灣強化自我防衛能力，二是滿足美國擴大生產能量的需求。

他並提到盟友與夥伴的重要性，指現在幫助烏克蘭的聯盟由53個國家組成；各國在許多領域都有強大生產能力。因此，和台灣合作，讓台美都受益，也有助於整體生產能力的提升。

史密斯也指出，今年的國防授權法案包含許多重要的議題，而其中最關鍵的一項，就是軍事採購改革。這是眾議院軍事委員會的焦點，已舉行了多場聽證會，邀請傳統與非傳統的國防承包商參與，甚至走出華府，在矽谷舉辦聽證。

他說，軍事採購的速度非常重要，尤其是在當前安全通訊、資訊系統、無人機及反無人機技術等許多創新技術快速發展的情況下，更是如此，「如果像F-35那樣要走25年的採購流程，那就完蛋了，我們必須加快速度」。

史密斯代表華盛頓州第9選區，當地亞裔比例超過2成，其中不少來自台灣，他也是眾議院台灣連線成員，對少數族裔現況十分熟悉。

對中政策方面，史密斯為降低風險派，不主張美中脫鉤。他9月率團訪北京，成為2019年以來首次有美國聯邦眾議院代表團訪中。（編輯：張芷瑄）1141110