邀國政茶敘遭拒 賴清德：韓國瑜有難言之隱 請再思考一下

總統賴清德原定15日邀請行政院、立法院和考試院院長國政茶敘，但立法院長韓國瑜突然表示不克出席。賴清德今（13）日出席公開活動受訪表示，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過，請他再思考一下！」

賴清德總統。（圖／中天新聞）

總統府發言人郭雅慧昨天說，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

郭雅慧表示，對於韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府秘書長日前面邀立法院韓院長依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

據了解，韓國瑜向總統府表示，立法院是合議制機關，若參加會談需取得各黨團授權，幾經考量後決定婉拒。

賴清德今出席「114年宏道獎頒獎典禮」，罕見停下來接受媒體訪問。賴清德說，「我當然希望韓院長能夠參與，因為國家的重大議題。我們當然歡迎除了行政院還有其他的院，院際以外，當然我們也希望立法院能夠參加，所以我們希望韓院長能夠再考慮一下，我們知道韓院長也有難言之隱，不過，請他再思考一下！」

