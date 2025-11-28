邀大家共下來講客！苗縣府發表2026客語日曆 12/6起開放索取

苗栗縣政府文化觀光局持續編印明年的客語日曆，另提供手機App版本供民眾下載學客語。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局為打造「客家就係生活，生活就係客家」的靚靚苗栗，讓客語融入日常生活，持續編印明年度的「客語日曆」，置入客家委員會客語能力中級暨中高級認證基本詞彙，讓縣民每日學習一句客語，客語日曆將於12月6日上午9點起於文化觀光局服務台及竹南火車站旅客服務中心開放民眾索取，另有手機App版本供民眾下載。

文觀局指出，明年是馬年，以「馬躍客家旺 春到千門開」為民眾開啟新的一年，並在日曆上每天印製一則客家生活詞彙搭配客語拼音、釋義及例句，另外客語日曆也有手機App版本供民眾下載，可透過App聆聽每日例句，幫助年輕人在日常生活中輕鬆學習客語，歡迎大家一起學講客。

廣告 廣告

文觀局表示，紙本客語日曆將於12月6日上午9點起在苗縣府文觀局服務台、竹南火車站旅服中心開放索取，凡居住苗縣的民眾憑通過客語認證的證書正本或影本領取，不限年度、腔調及級別，每個名字限領1本，每人最多可領取2本(含自領及代領各1本或代領2本)，限量300本，領完為止。詳情請洽037-352961轉314、客家事務科。

【看原文連結】

更多自由時報報導

再冷1天！週末回暖 下週一東北季風再報到

北市明星高中學生驚傳墜樓 教育局說話了

芭樂一顆80元！產地農民看到這一幕 拳頭都硬了

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

