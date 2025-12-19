邀女回家遭拒？健身肌肉男吃醋揮拳 2友架不住

看見喜歡的女學員跟其他男生走在一起，健身教練醋勁大發，竟上前揮拳。（示意圖／Pixabay）





健身教練跟朋友聚會喝酒後，在路上巧遇自己喜歡的女學員，跟其他男生走在一起，健身教練醋勁大發，竟然上前揮拳，害女學員等人都受傷，事後被依傷害罪移送偵辦。對此，動手的健身教練，除了關閉社群平台之外，也婉拒回應。

開口閉口髒話狂飆，白衣健身教練火氣超級大，朋友站在旁邊，用盡全身力氣要拉住他，但他就像脫韁野馬，絲毫不受控。

警方vs.涉嫌打人健身教練友人：「（你不要鬧了），你給他讓一下，（你真的不要鬧了），你不要跟我們來硬的，你先休息。」

就連警方獲報介入，他先好好冷靜一下，他卻不肯罷休，大手一直揮，就是要輸贏。

涉嫌打人健身教練vs.友人：「抱歉抱歉，我會把他壓著，我會把他壓著。」

火爆衝突一發不可收拾，友人只能幫忙賠不是。這名健身教練之所以火氣這麼大，還揮拳攻擊，全是因為醋罈子被打翻了。

控遭健身教練打傷王先生：「那個教練想帶那個女生回家，然後那個女生就說不要，教練突然暴衝上來，往我後腦勺揮一拳，我就衝去警車那邊，說有個人要打我，後面在我離開的期間，教練就去扁那個女生。」

警方調查，30歲的羅姓教練對20歲的女學員心生好感，18號凌晨3點多，雙方各自跟朋友去信義區喝酒聚會，他撞見女方跟陌生男子走在一起，竟然醋勁大發動手打人，最後被依傷害罪移送偵辦。

控遭健身教練打傷王先生：「教練朋友把他拉住，他就一直在揮啊，他揮很大力，非常可怕，他就一直說沒有打人，說要調監視器，我朋友之前說有逾矩，他就一直想把女生帶回家。」

根據了解，動手的是私人健身教練，事情曝光之後，緊急關閉個人社群平台，婉拒回應。追女孩用錯手法，這下愛情得不到，事業恐怕也受到影響。

