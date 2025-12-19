邀女學員遭拒！健身教練信義街頭化身浩克痛打同行友人 警押地制伏

一名羅姓健身教練因遭心儀女學員拒絕，竟痛打女學員的同行友人。（圖／翻攝畫面）

北市信義區松壽路口18日凌晨發生一起糾紛事故。一名擔任健身教練的羅姓男子，看見心儀的女學員與其他男子在路上同行，出口邀約遭拒，一怒之下竟直接出手痛打對方同行男子，更將女生壓在地上痛打，就連警方獲報到場後，羅男情緒仍相當激動，出手痛毆警方，最終遭警方以人力優勢壓制管束，並依傷害罪嫌送辦。

據了解，羅姓健身教練素來對一名蘇姓女學員心生好感，多次邀約對方遭拒，卻自信義區目睹心儀女學員和男有人準備一起唱歌，讓他決心再次上前邀約，卻再次被拒，讓他一氣之下直接出拳痛毆女學員身旁的同行男友人。

雙方爆發衝突後，羅男一度將女學員壓在地上痛打，女學員身旁男友人見狀也立即上前勸阻，卻礙於身材劣勢，一度無法拉住羅男，緊急向一旁巡邏員警求助。警方到場後第一時間將羅男拉開，未料羅男情緒卻仍相當激動，甚至對警方出拳相向，讓警方急叫支援，最終在7、8名優勢警力下，將羅男制伏在地，並將他帶回管束。全案訊後也依照傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

